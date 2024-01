Từ Hữu Thắng đến HLV Troussier: Gạt phăng "thế hệ vàng" đầy tài năng, để rồi nhận về cái kết đắng

Phút bù giờ đầu tiên của trận đấu cuối trước khi đội tuyển Việt Nam xếp vali về nước sau kỳ Asian Cup 2023 đầy thất vọng, Quang Hải có pha đập nhả nhịp nhàng cùng Văn Toàn và Thanh Bình trước khi lẻn xuống tung cú sút chân trái hiểm hóc hạ thủ thành Iraq, đem về bàn thắng gỡ hòa 2-2 đầy bùng nổ. Đáng tiếc thay, bàn thắng ấy rốt cuộc bị che mờ bởi pha phạm lỗi đầy đáng tiếc của Minh Trọng trong vòng cấm địa đội nhà, giúp đối thủ có bàn ấn định tỷ số 3-2 ở phút 90+12.

Điều đáng nói là ở trận đấu này, Quang Hải chỉ được HLV Troussier tung vào sân ở phút 52, thay vì có mặt ở đội hình xuất phát. Tình huống này gợi nhớ lại những gì đã diễn ra ở trận U22 Việt Nam gặp Thái Lan ở trận cuối vòng bảng SEA Games 29, khi HLV Hữu Thắng chỉ tung "siêu tiền vệ" người Đông Anh và sân ở phút 63, và chỉ 2 phút sau đấy Quang Hải đã đem về cho đội nhà một quả phạt đền. Thời gian vẫn còn đủ để "lật ngược thế cờ", song rốt cuộc Công Phượng đã ném đi nỗ lực của người đồng đội bằng quả penalty "bắn chim".

Có rất nhiều thứ đang diễn ra ở triều đại của HLV Troussier khiến người ta nhớ đến HLV Hữu Thắng. Nếu như thất bại ở SEA Games 29 là điểm nhấn u tối của bóng đá Việt Nam dưới thời Hữu Thắng, thì thất bại thảm thương ở Asian Cup 2023 với 3 trận thua trắng là điểm nhấn buồn nhất dưới thời nhà cầm quân người Pháp - tính cho đến thời điểm này.

Dưới thời HLV Hữu Thắng, ở AFF Cup 2016, đội tuyển Việt Nam thất bại trước Indonesia ngay trên sân Mỹ Đình, và đó cũng là trận cuối cùng đội bóng láng giềng Đông Nam Á này có được chiến thắng trước Việt Nam. Suốt cả một kỷ nguyên của HLV Park Hang-seo, điều đó chưa từng được lặp lại, cho đến khi HLV Troussier tiếp quản đội tuyển Việt Nam. Ở đấu trường quan trọng, trước đối thủ chính phải hạ bằng được để tìm hi vọng đi tiếp, ông thầy người Pháp cùng các học trò đã thêm lần gục ngã, chấm dứt hơn 7 năm huy hoàng của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia.

Thực ra thì đây cũng không phải là lần đầu tiên HLV Troussier thất bại trước Indonesia. Ở SEA Games 32, U22 Indonesia chính là những người tiễn thầy trò nhà cầm quân người Pháp này về nước khi đánh bại U22 Việt Nam 3-2 ở bán kết. Điều đáng nói là dù hơn quân và có cơ hội kéo đối thủ vào hiệp phụ để "hành hạ", song HLV Troussier vẫn cho các học trò tràn lên tấn công, chơi kiểm soát kiểu "trên cơ", để rồi nhận về đòn "hồi mã thương" đau đớn ở những phút bù giờ, bị loại đau đớn.

Kết quả thất bại không phải là điểm chung duy nhất giữa triều đại của Hữu Thắng và HLV Troussier, mà điểm chung lớn nhất là cách mà hai nhà cầm quân này đối xử với "thế hệ vàng" lẫy lừng từng cùng HLV Park Hang-seo đem về không ít vinh quang cho bóng đá Việt Nam.

Dưới thời HLV Hữu Thắng, ở trận gặp Thái Lan tại SEA Games 29 đã nói ở trên, dù nắm trong tay không ít cầu thủ của lứa "thế hệ vàng" từng cùng HLV Hoàng Anh Tuấn trở về từ World Cup U20, song nhà cầm quân xứ Nghệ này đặt hết niềm tin vào những cầu thủ HAGL của bầu Đức, với đội hình ra sân ưu tiên cho đến 6 cầu thủ HAGL gồm Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh cùng "học trò cưng" Tuấn Tài, còn Quang Hải ngồi dự bị.

Có nhiều lý do để HLV Hữu Thắng đưa ra sự lựa chọn này, trong đó thậm chí có những lý do thực sự tế nhị, nhưng một trong những lý do chính là nhà cầm quân người Nghệ An yêu thích và khá bảo thủ với lối chơi kiểm soát bóng, tấn công đẹp mắt, trong khi lứa cầu thủ "thế hệ vàng" dưới tay HLV Hoàng Anh Tuấn thiên về kiểu chơi "liệu cơm gắp mắm" hơn.

HLV Troussier cũng thế, một trong những lý do khiến ông khẳng định không ít ngôi sao trụ cột dưới thời HLV Park Hang-seo "chưa đủ nỗ lực", là bởi quyết tâm theo đuổi lối chơi kiểm soát, trong khi những "cựu binh" của thầy Park lại đã quá quen với lối chơi linh hoạt, "biết người biết ta" mà ông thầy người Hàn Quốc đã dày công đào tạo và vận hành. "Điểm vênh" này khiến ông thầy người Pháp đang hành động như Hữu Thắng ngày nào.

"Vết hằn" quá sâu về mặt triết lý bóng đá đang khiến cả HLV Troussier hiện tại lẫn Hữu Thắng ngày nào đi sai đường. Triết lý bóng đá nào cũng chỉ là lý thuyết suông nếu cầu thủ không đủ năng lực thực hiện nó. Đội tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản - Masatada Ishii, đã có những thay đổi chóng mặt về lối chơi để đem về kết quả vang dội tại Asian Cup 2023, đưa "Voi chiến" vượt mặt ngoạn mục Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Sau triều đại bết bát của HLV Hữu Thắng, không ít người lo lắng không biết bóng đá Việt Nam sẽ đi về đâu khi tìm người thay thế nhà cầm quân xứ Nghệ này là nhiệm vụ khá mông lung và tràn đầy sự rủi ro. Song rốt cuộc HLV Park Hang-seo là câu trả lời hoàn hảo cho những nghi ngờ ngày ấy. Giờ đây, không ít chuyên gia cũng đang đặt câu hỏi tương tự, rằng nếu HLV Troussier rồi đi, ai sẽ đủ sức gánh vác trọng trách với bóng đá Việt Nam.

Hỏi, tức là đã tự trả lời. Nên nhớ những Quang Hải, Hoàng Đức cùng rất nhiều đồng đội thuộc lứa "thế hệ vàng" đều chỉ đang ở lứa tuổi đẹp nhất của sự nghiệp cầu thủ, ở tuổi 26, 27, và đang chờ "điểm nổ" cho chính mình, chứ không phải chỉ chực chờ "về hưu" như "ai đó" lầm tưởng.