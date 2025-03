Xác định đội bóng tiếp theo giành vé dự VCK World Cup 2026

Chiều 24/3, trận chung kết play-off vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Đại Dương đã diễn ra giữa 2 đội tuyển New Zealand và New Caledonia.

Các cầu thủ New Zealand ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: OFC).

Với quy định mới của FIFA, châu Đại Dương có 1 suất trực tiếp đến VCK World Cup 2026 và 1 suất tham dự vòng đấu play-off. Do đó, đội thắng trong trận đấu New Zealand gặp New Caledonia sẽ có vé trực tiếp đến ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới trong khi đội thua sẽ đi đá play-off.

Được đánh giá là đội có thực nhỉnh hơn lại được đá trên sân nhà, ĐT New Zealand nhanh chóng kiểm soát bóng, dồn ép New Caledonia. Dù vậy, trước sự tập trung và sẵn sàng đá rát của đội chủ nhà, các cầu thủ New Zealand gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1. Khi có một số cơ hội để dứt điểm, Chris Wood và các đồng đội lại không thể thắng được sự xuất sắc của thủ môn Nyikeine.

Sang hiệp 2, HLV của ĐT New Zealand - Darren Bazeley có một số sự điều chỉnh, trong đó có quyết định táo bạo khi rút ngôi sao sáng nhất - Chris Wood ra khỏi sân.

Những sự thay đổi này đã phát huy tác dụng khi ĐT New Zealand có bàn thắng mở tỷ số ở phút 61. De Vries đá phạt góc như đặt để Boxall đánh đầu tung lưới đội khách.

Chỉ 5 phút sau, cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà khi Barbarouses băng xuống đón đường chuyền dài của đồng đội rồi tâng bóng qua đầu thủ môn Nyikeine trong sự bất lực của các cầu thủ New Caledonia.

Trong bối cảnh bị dẫn 2 bàn, New Caledonia buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và đó là thời cơ để New Zealand có thêm những bàn thắng. Phút 80, tiền đạo Just có tình huống dứt điểm tinh tế trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0, đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.



Với chiến thắng này, ĐT New Zealand có lần thứ 3 giành vé dự VCK World Cup sau các năm 1982 và 2010.

ĐT New Zealand là đội bóng thứ 5 giành vé dự VCK World Cup 2026 sau Nhật Bản và 3 đội chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada.