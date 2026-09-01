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Lạng Sơn: Bắt người vận chuyển gần 400 tờ 100 USD nghi tiền giả vào nội địa

Văn Chương
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Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa phá thành công chuyên án LS826, bắt giữ 1 người này đang vận chuyển 392 tờ tiền USD giả từ khu vực biên giới vào nội địa.

Trước đó, khoảng 1h ngày 1/9, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu.

Lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông đi xe máy, di chuyển từ khu vực cửa khẩu Chi Ma theo tỉnh lộ 236 hướng ra quốc lộ 4B, có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức theo dõi.

- Ảnh 1.

Trần Văn Phúc (áo đen) cùng 392 tờ tiền 100 USD nghi là tiền giả. (Ảnh: Bộ đội biên phòng Lạng Sơn).

Khi đến khu vực Hu Mu, thuộc thôn Bản Khiếng, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác tiếp cận, yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này đang cầm một túi nylon màu hồng, bên trong có 4 kẹp tiền USD mệnh giá 100 USD, tổng cộng 392 tờ, nghi là tiền giả.

Đối tượng được xác định là Trần Văn Phúc (SN 1988, trú tại thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Phúc cùng tang vật sau đó được đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan chức năng, Phúc khai, khoảng 19h ngày 29/8, một người Trung Quốc tên A Sính (chưa rõ địa chỉ) liên hệ với Phúc và yêu cầu lên khu vực mốc 1227, thuộc thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn, nhận 4 kẹp tiền USD giả.

- Ảnh 2.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Bộ đội biên phòng Lạng Sơn).

Theo thỏa thuận, Phúc có nhiệm vụ vận chuyển số USD này về khu vực Hu Mu để bàn giao lại cho một người tên Trung, xong việc sẽ nhận 5 triệu đồng tiền công. Tuy nhiên, khi đang trên đường giao hàng, Phúc đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ cùng tang vật.

Hiện Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

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