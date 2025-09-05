Từ hôm nay, Galaxy Note chính thức đi vào dĩ vãng

Sau 5 năm kể từ khi ra mắt, Galaxy Note20 và Note20 Ultra đã chính thức bị dừng hỗ trợ phần mềm. Bộ đôi này trình làng vào tháng 8/2020 với hệ điều hành Android 10 và giao diện One UI 2.5.

Theo chính sách thời điểm đó, Samsung cam kết ba bản cập nhật hệ điều hành lớn - điều mà hãng đã hoàn thành. Trong hai năm gần đây, Galaxy Note20 chỉ còn nhận cập nhật bảo mật, và giờ đây, ngay cả những bản vá bảo mật cũng không còn được cung cấp.

Dòng Galaxy Note lần đầu ra mắt vào năm 2011, gây tiếng vang lớn khi là smartphone đầu tiên phổ biến hóa khái niệm "phablet" - thiết bị lai giữa điện thoại và máy tính bảng, với màn hình kích thước lớn và bút cảm ứng S Pen đi kèm. Trong suốt một thập kỷ, Galaxy Note không chỉ trở thành biểu tượng của phân khúc cao cấp mà còn mở ra xu hướng thiết bị dành cho người dùng chuyên nghiệp, yêu cầu hiệu suất cao và tính năng ghi chú, vẽ phác thảo bằng tay.

Dù gặp biến cố nghiêm trọng với Galaxy Note7 vào năm 2016, dòng máy này vẫn hồi sinh mạnh mẽ với Galaxy Note 8 và tiếp tục duy trì vị thế đến khi ra mắt Galaxy Note20 vào năm 2020.

Việc Galaxy Note20 chính thức ngừng hỗ trợ phần mềm đánh dấu hồi kết cho một trong những series sản phẩm mang tính biểu tượng nhất của Samsung. Tuy vậy, những giá trị cốt lõi của dòng Note - hiệu suất mạnh mẽ, màn hình lớn và trải nghiệm viết tay - vẫn được tiếp nối trên các dòng sản phẩm kế nhiệm.

Sự kết thúc của dòng Galaxy Note20 cũng đồng nghĩa với việc thương hiệu Galaxy Note đã chính thức đi vào dĩ vãng. Với những người yêu thích bút S Pen, hiện tại chỉ còn hai lựa chọn: các mẫu Galaxy S Ultra hoặc dòng Galaxy Z Fold. Tuy nhiên, Galaxy Z Fold7 - chiếc điện thoại gập mới nhất của Samsung - đã loại bỏ hoàn toàn hỗ trợ S Pen. Các mẫu cũ như Galaxy Z Fold6 vẫn tương thích, nhưng bút cảm ứng phải được mua riêng và không có khe cắm tích hợp.

Dù Samsung đã dừng sử dụng tên gọi Galaxy Note, tinh thần và trải nghiệm đặc trưng của dòng máy này vẫn được duy trì trên các mẫu Galaxy S Ultra, ít nhất là trong tương lai gần.