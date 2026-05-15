Từ hôm nay, bán rộng rãi xăng E10 trên cả nước

Ban Thời sự
|

Từ hôm nay (15/5), việc bán xăng sinh học E10 tiếp tục được mở rộng tại nhiều địa phương trên cả nước, với hàng trăm cửa hàng xăng dầu tham gia triển khai.

Theo các doanh nghiệp đầu mối, công tác pha chế, vận chuyển và cung ứng xăng E10 đã được chuẩn bị tại nhiều kho đầu mối, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu vận hành trên phương tiện. Mạng lưới bán lẻ tại các địa phương cũng đang được điều chỉnh để phục vụ việc chuyển đổi trên diện rộng.

Dự kiến, đến ngày 20/5, toàn bộ mạng lưới cửa hàng của Petrolimex trên cả nước sẽ hoàn tất chuyển đổi sang bán xăng E10.

Xăng E10 là nhiên liệu sinh học được pha trộn từ khoảng 90% xăng khoáng truyền thống và 10% ethanol nhiên liệu. Ethanol thường được sản xuất từ sắn, mía, ngô… Việc sử dụng xăng E10 góp phần giảm phát thải, thân thiện hơn với môi trường so với xăng khoáng thông thường.

Hiện xăng E10 đã được sử dụng phổ biến trong giao thông vận tải tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo Công văn 4299 của Văn phòng Chính phủ ngày 12/5, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, ngành triển khai lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và ổn định thị trường.

Bộ Công Thương được yêu cầu theo dõi sát tình hình cung cầu ethanol, xăng khoáng và xăng sinh học; chỉ đạo các DN đầu mối xây dựng kế hoạch mua ethanol dài hạn từ tháng 5; đồng thời chủ động phương án điều hành nguồn cung, nhập khẩu và lưu thông xăng dầu nhằm tránh xảy ra thiếu hụt hoặc gián đoạn.

Cơ quan chức năng cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trong giai đoạn đầu triển khai xăng E10, xử lý nghiêm các hành vi pha chế không đúng quy chuẩn hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

01:28
