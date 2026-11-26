Từ ngày 26/11, VPBank giảm lãi suất tiết kiệm từ 0,1–0,5 điểm % tại một số kỳ hạn. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất cao nhất 7,1%/năm đối với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 15–18 tháng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân từ ngày 26/11/2026. Theo biểu lãi suất mới, ngân hàng giảm lãi suất tại một số kỳ hạn trung và dài hạn, trong khi giữ nguyên mức lãi suất ở các kỳ hạn ngắn.

Đối với khách hàng gửi tiền dưới 1 tỷ đồng, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 1–2 tháng được niêm yết ở mức 4,45%/năm, còn các kỳ hạn 3–5 tháng là 4,65%/năm. Các mức lãi suất này không thay đổi so với biểu trước đó.

Ở nhóm kỳ hạn 6–11 tháng, VPBank duy trì lãi suất tại quầy ở mức 6,3%/năm. Kỳ hạn 12–13 tháng cũng được giữ nguyên ở mức 6,4%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tại quầy kỳ hạn 15–18 tháng giảm từ 6,5%/năm xuống 6,4%/năm, tương ứng mức giảm 0,1 điểm %. Kỳ hạn 24 tháng giảm từ 6,7%/năm xuống 6,4%/năm, tương đương giảm 0,3 điểm %.

Đáng chú ý, kỳ hạn 36 tháng ghi nhận mức giảm mạnh nhất, từ 5,8%/năm xuống còn 5,3%/năm, tương ứng giảm 0,5 điểm %.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, VPBank tiếp tục duy trì lãi suất kỳ hạn 1–5 tháng ở mức 4,65%/năm.

Tại nhóm kỳ hạn 6–11 tháng, lãi suất online giảm từ 6,6%/năm xuống 6,5%/năm, tương ứng giảm 0,1 điểm %. Kỳ hạn 12–13 tháng cũng giảm 0,1 điểm %, từ 6,7%/năm xuống còn 6,6%/năm.

Riêng kỳ hạn 15–18 tháng, VPBank giữ nguyên lãi suất online ở mức 7,1%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất trong biểu lãi suất trực tuyến mới dành cho khách hàng cá nhân.

Đối với kỳ hạn 24 tháng, lãi suất online giảm từ 6,9%/năm xuống 6,6%/năm, tương ứng giảm 0,3 điểm %. Kỳ hạn 36 tháng giảm 0,5 điểm %, từ 6,0%/năm xuống còn 5,5%/năm.

Đây là lần thứ hai VPBank giảm lãi suất tiết kiệm trong vòng 10 ngày qua. Trước đó, VPBank đã điều chỉnh lãi suất huy động tại một số kỳ hạn từ ngày 14/11, với mức giảm mạnh nhất 0,4 điểm %/năm.

VPBank hiện là ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống với tổng tài sản hợp nhất tính đến cuối tháng 9 vượt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 27,8% so với cuối năm 2025. Cuối quý III, quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất đạt gần 987.000 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cuối năm 2025,

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất VPBank cung cấp, cập nhật ngày 26/11/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.