Từ hôm nay (1/11), ngân hàng sẽ chính thức ngừng giao dịch rút/chuyển tiền online đối với các trường hợp sau

Từ ngày 1/11/2026, hai ngân hàng SHB và TPBank đồng loạt có thay đổi liên quan đến dịch vụ ngân hàng số.

Trong đó, SHB chính thức dừng cung cấp dịch vụ SHB Online trên website dành cho khách hàng cá nhân, còn TPBank ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt trên một số thiết bị iPhone, iPad chưa đáp ứng yêu cầu về hệ điều hành.

SHB chính thức dừng giao dịch trên SHB Online

Theo thông báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), từ tháng 11/2026, ngân hàng chính thức ngừng cung cấp dịch vụ SHB Online – kênh giao dịch ngân hàng điện tử trên website dành cho khách hàng cá nhân.

Như vậy, khách hàng cá nhân sẽ không thể tiếp tục sử dụng nền tảng SHB Online để thực hiện các giao dịch ngân hàng điện tử như trước đây. Thay vào đó, ngân hàng khuyến nghị khách hàng chuyển sang ứng dụng SHB SAHA trên điện thoại di động.

Trước đó, từ ngày 21/10/2026, SHB đã dừng tiếp nhận đăng ký mới dịch vụ SHB Online. Những khách hàng có nhu cầu sử dụng ngân hàng số được hướng dẫn đăng ký và giao dịch trên ứng dụng SHB SAHA hoặc đến các chi nhánh, phòng giao dịch để được hỗ trợ.

Đối với khách hàng đang sử dụng SHB Online, ngân hàng khuyến nghị chủ động chuyển đổi sang ứng dụng SHB SAHA nhằm tránh gián đoạn nhu cầu giao dịch. Riêng với các giao dịch chuyển khoản theo lô, khách hàng cần liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch SHB gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ.

Theo SHB, việc dừng cung cấp SHB Online nằm trong lộ trình chuyển đổi sang mô hình giao dịch số tập trung trên ứng dụng SHB SAHA, hướng tới tích hợp các tiện ích trên cùng một nền tảng.

TPBank ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt trên iPhone, iPad chạy iOS cũ

Cũng từ ngày 1/11/2026, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) chính thức ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt trên ứng dụng TPBank và TPBank Biz đối với các thiết bị iPhone, iPad chạy hệ điều hành thấp hơn iOS 16.7.

Thay đổi này có thể khiến một số giao dịch tài chính của khách hàng bị gián đoạn nếu thiết bị không đáp ứng yêu cầu về hệ điều hành và giao dịch thuộc diện bắt buộc xác thực khuôn mặt.

Cụ thể, khách hàng có thể không thực hiện được giao dịch chuyển tiền hoặc nạp ví điện tử có giá trị trên 10 triệu đồng/lần hoặc tổng hạn mức trên 20 triệu đồng/ngày nếu giao dịch yêu cầu xác thực khuôn mặt.

Bên cạnh đó, các giao dịch thanh toán hóa đơn trên 100 triệu đồng/lần hoặc/ngày và những giao dịch tài chính khác thuộc diện yêu cầu xác thực khuôn mặt cũng có thể bị ảnh hưởng.

Không chỉ hoạt động chuyển tiền, nạp tiền, thanh toán, một số thao tác trên ứng dụng cũng có thể gặp gián đoạn, bao gồm đăng nhập lần đầu, đăng nhập trên thiết bị khác hoặc nền tảng website, cấp lại hoặc đổi mật khẩu, thay đổi thông tin cá nhân như số điện thoại, email và các thao tác khác cần xác thực khuôn mặt.

Để tránh ảnh hưởng đến quá trình giao dịch, TPBank khuyến nghị khách hàng kiểm tra phiên bản hệ điều hành trên thiết bị và cập nhật lên iOS 16.7 trở lên. Trường hợp iPhone, iPad không hỗ trợ nâng cấp, khách hàng nên chuyển sang sử dụng thiết bị khác tương thích.

Người dùng có thể kiểm tra phiên bản cập nhật bằng cách truy cập Cài đặt (Settings) → Cài đặt chung (General) → Cập nhật phần mềm (Software Update) trên thiết bị.

TPBank đề nghị khách hàng hoàn tất việc cập nhật trước 0h ngày 1/11/2026 để bảo đảm các giao dịch không bị gián đoạn.

Như vậy, từ hôm nay, khách hàng SHB cần chuyển sang ứng dụng SHB SAHA nếu muốn tiếp tục giao dịch ngân hàng điện tử, trong khi khách hàng TPBank sử dụng iPhone, iPad chạy iOS thấp hơn 16.7 cần nâng cấp hệ điều hành hoặc đổi thiết bị nếu muốn tiếp tục thực hiện những giao dịch yêu cầu xác thực khuôn mặt.