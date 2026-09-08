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Từ hôm đi họp phụ huynh về, chồng tôi cứ ngẩn ngơ, đến khi tình cờ gặp lại bạn cũ, tôi mới biết nguyên nhân

Thanh Uyên
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Nghe vậy tôi bỗng giật thót và xâu chuỗi sự việc.

Tôi bắt đầu thấy lạ từ buổi họp phụ huynh đầu năm của con. Hôm đó chồng tôi chủ động bảo để anh đi họp. Tôi cũng nghĩ đơn giản anh sắp xếp được thời gian thì đi thay vợ một buổi cũng chẳng có gì đáng nói. Vậy mà tối hôm ấy, lúc về nhà, anh cứ ngẩn người.

Tôi hỏi họp lớp có chuyện gì không, anh chỉ bảo mọi thứ bình thường. Cô giáo phổ biến tình hình đóng góp, nội quy của lớp rồi nhắc phụ huynh phối hợp với nhà trường. Anh nói rất ngắn gọn, sau đó ngồi im trên ghế, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại.

Tôi có hỏi thêm vài lần nhưng anh đều gạt đi, bảo hôm nay mệt.

Cho đến sáng nay, tôi đưa con đến trường. Vì con mới vào học nên tôi tranh thủ đứng ngoài cổng thêm một lúc để xem con có quen lớp, quen bạn không. Đúng lúc ấy, tôi gặp một người bạn cũ cũng có con học cùng trường. Hai chúng tôi vừa nói chuyện vừa hỏi thăm nhau về việc học hành của bọn trẻ.

Bạn tôi vô tình nhắc đến cô giáo chủ nhiệm lớp con tôi, bảo cô ấy còn trẻ nhưng dạy khá có tâm. Rồi cô bạn nói thêm rằng hình như cô giáo này trước đây từng học cùng trường đại học với chồng tôi, tên là Thanh.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nghe vậy tôi bỗng giật thót và xâu chuỗi sự việc. Chồng tôi có một cô người yêu cũ tên Thanh, liệu có khi nào...

Về nhà, tôi lục tung toàn bộ bạn bè trong Facebook chồng và tìm thấy một Facebook có tên của Thanh, xem avatar đại diện đúng là tấm ảnh cô giáo để làm avatar Zalo.

Tôi không biết phải phản ứng thế nào, trong đầu cứ hiện lên cảnh chồng trở về sau buổi họp phụ huynh. Cái vẻ ngẩn người ấy, ánh mắt tránh né của anh, rồi việc anh chẳng muốn kể gì về buổi họp. Hóa ra có lẽ anh đã nhận ra cô ấy ngay từ đầu.

Tôi không muốn nghĩ quá xa. Người cũ đã là người cũ. Ai cũng có cuộc sống riêng, gặp lại nhau sau nhiều năm cũng chẳng có nghĩa là còn tình cảm. Nhưng tôi vẫn thấy khó chịu vì nghĩ tới chuyện ngày ngày chồng đưa con đi học sẽ chạm mặt người yêu cũ.

Mới vào năm học, tôi không thể chuyển lớp chuyển trường cho con, cũng chẳng thể sắp xếp để ngày nào cũng tự đưa con đến trường được, tôi nên làm thế nào đây?

Yêu thương con riêng của vợ suốt 20 năm, cha dượng nghẹn ngào vì chuyện xảy ra gần ngày cưới con
Tags

họp phụ huynh

cô giáo

bạn cũ

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