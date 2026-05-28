Tử hình Trần Văn Quý 23 tuổi

Ngày 28/5, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Tây Ninh đã chính thức mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Quý (23 tuổi, quê tại xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau; nơi tạm trú tại xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh) với hai tội danh: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án và các tình tiết tăng nặng, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất: Tuyên phạt Trần Văn Quý mức án tử hình về tội giết người, kết hợp 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo phải thi hành là tử hình.

Kịch bản "săn mồi" của kẻ thủ ác

Theo cáo trạng từ cơ quan công tố, do lâm vào cảnh nợ nần chồng chất không có khả năng chi trả, Trần Văn Quý đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản để lấy tiền thanh toán các khoản nợ và tiêu xài cá nhân.

Sáng ngày 12/7/2025, Quý chuẩn bị hung khí là một con dao nhọn, đồng thời mua thêm 4 viên thuốc ngủ rồi nghiền nát, pha sẵn vào một chai nước. Kế hoạch ban đầu của đối tượng là tìm người rủ rê uống nước để thuốc mê phát huy tác dụng rồi ra tay lột sạch tài sản. Tuy nhiên, vì tâm lý lo sợ hành vi dùng thuốc dễ bị lộ, Quý đã hủy bỏ phương án này.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Quý dùng băng keo đen cố tình dán kín biển số xe máy của mình. Sau đó, đối tượng điều khiển phương tiện di chuyển từ địa bàn xã Bến Lức hướng về các tỉnh miền Tây, chủ động tăm tia các quán nước ven đường vắng vẻ để tìm cơ hội hành động.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, khi đi ngang qua một quán cà phê võng nằm sát Quốc lộ 1 (thuộc khu phố Phú Nhơn, phường Long An), nhận thấy đây là mục tiêu thuận lợi, Quý đã ghé vào giả vờ gọi nước uống để âm thầm quan sát tình hình.

Bị cáo Quý tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Tây Ninh

Tội ác man rợ phía sau nhà vệ sinh

Sau khi định hình trong quán vào thời điểm đó chỉ có duy nhất bà N.T.B (chủ quán) đang trông coi, Quý bắt đầu triển khai kịch bản tàn độc. Đối tượng lén mang một chiếc ví rỗng ra khu vực nhà vệ sinh phía sau để thả xuống, rồi quay trở lại quầy giả vờ hớt hải thông báo với bà B. rằng mình vừa đánh rơi ví ở phía sau.

Tin lời khách, bà B. liền đi ra khu vực phía sau nhà để tìm kiếm. Ngay lập tức, Quý bám theo từ phía sau, rút dao nhọn lao vào tấn công liên tiếp một cách điên cuồng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm 53 nhát dao. Chưa dừng lại ở sự dã man đó, kẻ thủ ác còn liều lĩnh dùng dao rạch tai người phụ nữ đã tử vong để giật lấy đôi bông tai bằng vàng mà nạn nhân đang đeo trên người.

Gây án xong, Quý bình tĩnh quay trở ra phía trước quán, trực tiếp ngắt toàn bộ hệ thống camera an ninh nhằm xóa dấu vết. Đối tượng lục lọi quầy thu ngân lấy đi 1 chiếc điện thoại di động cùng số tiền mặt ít ỏi 32 ngàn đồng. Toàn bộ số tang vật cướp được sau đó được Quý đem bán tháo cho các cửa hàng với tổng số tiền hơn 2,6 triệu đồng.

Nhằm trốn tránh lưới pháp luật, Quý nhanh chóng chạy xe đến một quán nước khác ở địa bàn khác để thay bộ quần áo dính máu, vứt bỏ con dao hung khí rồi lẩn trốn về nhà vợ tại xã Bình Đức. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, ngay trong sáng hôm sau, lực lượng công an đã khống chế và bắt giữ thành công kẻ thủ ác.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Trần Văn Quý là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm tột độ cho xã hội. Cách thức thực hiện tội phạm thể hiện rõ tính chất côn đồ hung hãn, cố tình thực hiện tội ác đến cùng, xâm phạm trực tiếp đến quyền sống của con người và gây rúng động, hoang mang dư luận tại địa phương.

Nhận thấy bị cáo thực hiện hành vi một cách tàn nhẫn, không còn tính người và không còn khả năng giáo hóa, cải tạo để trở lại cộng đồng, HĐXX thống nhất quy án cần phải loại bỏ vĩnh viễn Trần Văn Quý ra khỏi đời sống xã hội để bảo đảm tính răn đe và nghiêm minh của pháp luật.