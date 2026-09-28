Tử hình Trần Thanh Tuấn SN 2001

Trần Thanh Tuấn SN 2001 là bị cáo trong đường dây tuồn 36kg ma túy từ Campuchia về TPHCM.

Ngày 28/9, báo Công Lý đưa tin Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với Trần Thanh Tuấn (sinh năm 2001) và Trần Minh Tâm (sinh năm 1994) cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Cùng tội danh trên, Đỗ Thị Ngọc Yến (sinh năm 2000) lĩnh 8 năm 6 tháng tù; Võ Nữ Minh Thư (sinh năm 2003) nhận 8 năm tù. Riêng Đinh Đức Tuấn (sinh năm 1990) và Trần Ngọc Thảo (sinh năm 2000) cùng bị phạt 2 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Tuấn và Tâm đặc biệt nguy hiểm cho xã hội với số lượng ma túy cực lớn, do đó áp dụng mức hình phạt cao nhất là tử hình. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh các tài khoản mạng xã hội ẩn danh, số điện thoại và tài khoản ngân hàng để truy xét các đối tượng cung cấp liên quan.

Cáo trạng vụ án do báo Công an TP.HCM đăng tải xác định, khoảng 17h30 ngày 4/4/2025, lực lượng chức năng chặn bắt Trần Minh Tâm khi đang lái ô tô trên đường số 6, phường An Lạc A (quận Bình Tân cũ, TP.HCM). Khám xét phương tiện, công an phát hiện một vali xanh chứa hơn 13,8kg ma túy (gồm MDMA, Ketamine) cùng một túi đựng máy DJ chứa 21 gói Ketamine nặng gần 21kg. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tâm, cơ quan điều tra thu giữ thêm gần 110g ma túy các loại và nhiều dụng cụ chia lẻ.

Dù không thu được vật chứng tại nhà riêng của Trần Thanh Tuấn ở phường Bình Hưng Hòa A, dữ liệu điện thoại cho thấy Tuấn liên tục điều hành Tâm giao nhận "hàng".

Theo kết quả điều tra, từ tháng 1/2025, Tuấn nhận lời làm đầu mối tiêu thụ ma túy vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho đối tượng dùng Telegram tên "Anh Hai". Tuấn thuê Tâm cất giấu hàng tại nơi ở và đi giao cho khách, trả công từ 500.000 đến 2 triệu đồng/lần. Riêng ngày 3/4/2025, Tuấn nhận vali và túi đựng máy DJ chứa số lượng lớn ma túy đưa về nhà Tâm, sau đó đưa lên cốp ô tô chờ lệnh xuất kho thì bị bắt giữ.

Cơ quan tố tụng xác định Tuấn và Tâm chịu trách nhiệm hình sự về tổng khối lượng ma túy đặc biệt lớn: hơn 22,7kg Ketamine; 13,8kg hỗn hợp MDMA, Ketamine; 3,9g Methamphetamine và 3,1g MDMA.

Quá trình điều tra mở rộng cho thấy Tâm còn bán ma túy lẻ cho nhiều đối tượng. Trong đó, Đỗ Thị Ngọc Yến 4 lần mua Ketamine của Tâm về bán lại kiếm lời (chịu trách nhiệm với 29,3g Ketamine). Ngày 4/4/2025, Yến mua thêm 3 gói "nước vui" của Võ Nữ Minh Thư với giá 8,4 triệu đồng, ngụy trang trong túi bánh để giao qua dịch vụ xe công nghệ bán lại giá 10,5 triệu đồng thì bị bắt quả tang thu giữ 21,5g Ketamine.

Về phía Thư, bị cáo mua ma túy qua tài khoản Telegram "Gia Đại Thiếu" để phân phối lại nhiều lần, chịu trách nhiệm hình sự với 26,8g Ketamine. Riêng Đinh Đức Tuấn và Trần Ngọc Thảo nhiều lần mua ma túy từ Tâm, cùng nhau thuê trọ tại đường Mã Lò (phường Bình Trị Đông A) để phân chia và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.