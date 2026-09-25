HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tử hình Lê Hồng Sang SN 1990

Chi Chi (Tổng hợp)
|

Lê Hồng Sang là kẻ sát hại người tình là chủ quán cà phê.

Ngày 25/9, báo Công an Nhân dân đưa tin, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Sang (sinh năm 1990, ngụ phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) mức án tử hình về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Mâu thuẫn bộc phát từ một câu cự cãi lúc nửa đêm

Cũng theo báo trên, tại bục khai báo, bị cáo Lê Hồng Sang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Theo đó, mối quan hệ tình cảm giữa Sang và chị N. bắt đầu nảy sinh từ tháng 8/2024. Sang thường xuyên lui tới quán cà phê do chị N. làm chủ tại địa bàn xã Bà Điểm (TP.HCM) để gặp gỡ và nhiều lần ngủ lại qua đêm tại đây.

Bi kịch xảy ra vào tối 23/11/2024, khi Sang đến quán và gặng hỏi người tình về việc nhìn thấy chị đi chơi cùng một người đàn ông lạ mặt trước đó. Nghe câu hỏi ghen tuông, chị N. bực bội đáp lại: "Anh là gì của tôi mà hỏi?".

Bị chạm tự ái và không kiềm chế được cơn nóng giận, Sang lập tức lao ra khu vực phía trước quán vớ lấy con dao chuyên dùng chặt dừa, sau đó quay vào trong chém liên tiếp nhiều nhát vào người chị N. Vết thương quá nặng khiến nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ.

Tử hình Lê Hồng Sang SN 1990 - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Hồng Sang bị tuyên án tử hình tại tòa. Ảnh: SGGP

Vơ vét tài sản, bỏ trốn rồi tìm cách tự sát bất thành

Sau khi tước đoạt mạng sống của bạn gái, Sang lục tìm, lấy đi chiếc điện thoại di động cùng một ít tiền lẻ của nạn nhân rồi nổ máy xe rời khỏi hiện trường. Trong quá trình tẩu thoát, đối tượng đã ném bỏ toàn bộ số tài sản này dọc đường rồi tìm về nhà anh ruột để xin ngủ nhờ.

Đến rạng sáng 24/11/2024, người anh bàng hoàng phát hiện Sang dùng dao tự cắt vào cổ và tay để tự sát nhưng bất thành. Sau khi nghe em trai thú nhận toàn bộ tội ác vừa gây ra tại quán cà phê, người anh đã lập tức băng bó vết thương và trực tiếp dẫn giải Sang đến cơ quan công an đầu thú.

Báo SGGP cho biết Hội đồng xét xử đánh giá quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Sang đã thành khẩn nhận tội, thể hiện sự ăn năn hối cải, có tình tiết tự thú, đồng thời gia đình bị cáo đã chủ động khắc phục một phần thiệt hại khi nộp 50 triệu đồng (trên tổng số 450 triệu đồng mà đại diện gia đình bị hại yêu cầu bồi thường).

Tuy nhiên, xem xét toàn diện tính chất vụ việc, Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của Lê Hồng Sang mang tính chất đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện bản tính côn đồ hung hãn, coi thường pháp luật khi cùng lúc xâm hại trực tiếp đến tính mạng và quyền sở hữu tài sản của công dân. Mức độ phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo, giáo dục để tái hòa nhập cộng đồng, do đó cần phải áp dụng mức hình phạt cao nhất nhằm loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Thị Quỳnh 33 tuổi, truy xét 1.427 nạn nhân
Tags

tin hình sự

báo công an

báo mới

Phụ nữ

Tin ngắn

Tin nóng trong ngày

tử hình

Án tử hình

bắt tạm giam

bắt giữ

khởi tố

Hay độc lạ

vụ án giết người

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại