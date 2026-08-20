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Tử hình Huỳnh Quốc Hoa Kỳ 30 tuổi

Chi Chi (Tổng hợp)
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TAND TP Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Hoa Kỳ (30 tuổi, ở xã Phú Riềng, TP Đồng Nai) án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tòa án nhân dân TP Đồng Nai ngày 18/8 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Hoa Kỳ (30 tuổi, trú tại xã Phú Riềng) mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 17 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổng mức hình phạt chung là tử hình, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin.

Đồng phạm trong vụ án là Phí Gia Như (26 tuổi, trú tại xã Thuận Lợi) bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy và 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổng hình phạt chấp hành là 27 năm tù.

Theo cáo trạng truy tố mà báo Đồng Nai đăng tải, từ khoảng tháng 5/2025, Huỳnh Quốc Hoa Kỳ dù biết rõ hai đối tượng tên "Sếp" và Thành (chưa xác định được lai lịch cụ thể) hoạt động mua bán ma túy trái phép nhưng vẫn nhận lời tham gia giúp sức để hưởng lợi.

Tử hình Huỳnh Quốc Hoa Kỳ 30 tuổi - Ảnh 1.

Bị cáo Kỳ và Như. Ảnh: Báo SGGP

Vai trò của Kỳ là đầu mối trung gian điều phối: mỗi khi Thành có người đặt mua "hàng", đối tượng sẽ liên hệ với Kỳ để kiểm tra số lượng và chủng loại. Sau đó, Kỳ thông báo lại cho "Sếp" để chuẩn bị nguồn ma túy giao cho Thành phân phối. Ngoài ra, Kỳ còn trực tiếp nhận lệnh từ "Sếp" để điều hành Phí Gia Như nhận hàng, cất giấu và vận chuyển giao cho các mối mua.

Ngày 7/6/2025, dưới sự chỉ đạo của Kỳ, Như đã tiếp nhận và cất giấu chất cấm rồi mang về địa bàn xã Thuận Lợi để giao cho khách hàng của "Sếp" nhằm lấy tiền công vận chuyển. Tuy nhiên, hành vi này đã bị Công an TP Đồng Nai phát hiện, bắt quả tang tại chỗ. Tang vật thu giữ từ Như gồm 1 kg Ketamine cùng hơn 41 gram ma túy tổng hợp các loại.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Huỳnh Quốc Hoa Kỳ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 10,5 kg ma túy các loại cùng hơn 4 gram cần sa.

Căn cứ vào khối lượng chất ma túy đặc biệt lớn cùng tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Huỳnh Quốc Hoa Kỳ không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên đã quyết định áp dụng hình phạt cao nhất là loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Khởi tố hình sự kế toán Phùng Thị Khanh SN 1981
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