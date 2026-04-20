Tử hình Đồng Xuân Quỳnh 38 tuổi

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao vừa đưa ra phán quyết cuối cùng đối với bị cáo Đồng Xuân Quỳnh. Với hàng loạt hành vi tàn độc nhằm che giấu tội ác giết người, bị cáo đã bị bác kháng cáo, chính thức nhận mức án cao nhất của pháp luật.

Kịch bản tội ác từ nợ nần cờ bạc

Theo nội dung vụ án mà báo Pháp luật TP.HCM đăng tải, Đồng Xuân Quỳnh (38 tuổi, quê Thái Nguyên) là giám sát thi công nội thất. Trong thời gian làm việc tại căn nhà của bà N.T.N (quận Phú Nhuận cũ) vào giữa năm 2020, Quỳnh nắm được thông tin gia đình gia chủ vừa thực hiện giao dịch mua bán nhà trị giá nhiều tỷ đồng. Do đang lún sâu vào nợ nần cờ bạc, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ.

Sáng 27/10/2020, lấy lý do kiểm tra lại các chi tiết nội thất, Quỳnh đã lừa bà N. để đột nhập vào nhà khi nạn nhân đang ở một mình. Tại lầu 2, Quỳnh dùng dây điện siết cổ bà N. cho đến khi nạn nhân bất tỉnh rồi kéo vào phòng để lục soát. Đối tượng đã lấy đi 3 đồng hồ đeo tay cùng nhiều trang sức giá trị cao.

Để triệt tiêu mọi khả năng bị phát hiện, Quỳnh đã thực hiện những hành vi cho thấy sự mất nhân tính. Sau khi cướp tài sản, đối tượng dùng dao đâm vào cổ nạn nhân. Chưa dừng lại ở đó, Quỳnh lấy quần áo và mút xốp rải khắp các phòng ngủ rồi châm lửa đốt căn nhà nhằm tạo hiện trường giả và tiêu hủy chứng cứ.

Gây án xong, bị cáo lấy xe máy của con gái nạn nhân để tấp thoát, vứt bỏ xe trong hẻm tại quận Bình Thạnh rồi đem tài sản đi bán lấy tiền nạp vào tài khoản ngân hàng trả nợ. Vụ việc chỉ được phát hiện khi người dân xung quanh thấy khói lửa bốc lên từ nhà bà N. và trình báo cơ quan chức năng.

Bác kháng cáo

Đưa tin từ phiên tòa phúc thẩm, báo Dân Trí cho biết bị cáo Đồng Xuân Quỳnh bày tỏ sự hối hận và kháng cáo xin được sống với lý do còn mẹ già và con nhỏ. Phía luật sư bào chữa cũng mong Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét các tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh khó khăn và thái độ thành khẩn của bị cáo.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM trước đó đã xem xét đầy đủ các khía cạnh giảm nhẹ. Xét về tính chất vụ án, hành vi của bị cáo là cực kỳ nguy hiểm, thực hiện tội ác đến cùng với thủ đoạn tàn độc, xâm phạm cùng lúc nhiều khách thể được pháp luật bảo vệ.

HĐXX khẳng định bị cáo Quỳnh đã hoàn toàn mất hết nhân tính, không còn khả năng giáo dục và cải tạo để trở lại đời sống xã hội. Do không phát sinh tình tiết giảm nhẹ đặc biệt mới, Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm:

Tội Giết người: Tử hình.

Tội Cướp tài sản: 12 năm tù.

Tội Hủy hoại tài sản: 6 năm tù.

Tổng hình phạt chung: Tử hình.

