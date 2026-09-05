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Tử hình Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi

Duy Anh
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Theo nội dung cáo trạng, vợ chồng Phúc cất giấu hơn 5kg ma túy các loại trong tủ quần áo để bán cho các con nghiện.

Ngày 4/9, tờ Tuổi trẻ đưa tin, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Đoàn Võ Hoàng Phúc (23 tuổi, ngụ xã Tân Hội, tỉnh An Giang) tử hình và vợ là Nguyễn Ngọc Phương (cùng 23 tuổi, ngụ phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp) tù chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Báo Công an nhân dân thuật lại cáo trạng nêu rõ, vào trưa 18/11/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Thới Sơn kiểm tra một căn nhà nằm trên đường Lê Văn Phẩm do vợ chồng Phúc thuê để ở.

Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ hơn 5kg ma túy được cất giấu trong tủ quần áo. Số ma túy này do Phúc tàng trữ với mục đích bán để kiếm lời.

Tử hình Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi - Ảnh 1.

Bị cáo Phúc và Phương tại tòa (Ảnh: Công an nhân dân).

Báo Dân trí dẫn cáo trạng cho hay, tính đến ngày bị bắt, Phúc thừa nhận đã có khoảng 100 lần bán ma túy cho các con nghiện và được trả tiền công khoảng 60 triệu đồng. Khoản tiền này Phúc dùng để tiêu xài cá nhân.

Tử hình Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi - Ảnh 2.

2 bị cáo tại Hội đồng xét xử (Ảnh: Báo Đồng Tháp).

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Võ Hoàng Phúc khai nhận không có nghề nghiệp và đã tham gia mua bán trái phép chất ma túy từ khoảng tháng 2-2025 cho đến khi bị bắt.

Theo lời khai, nguồn ma túy được một đối tượng chưa rõ nhân thân liên lạc qua ứng dụng nhắn tin mã hóa để hẹn giao nhận, sau đó Phúc nhận hàng theo yêu cầu của một đối tượng khác (được xác định là Cao Thị Mỹ Quyên, quê Vĩnh Long, người có quan hệ bạn bè với Phúc).

Phúc sử dụng phương tiện được cung cấp để trực tiếp giao ma túy cho người mua và thu tiền, nhưng không biết rõ nhân thân của những người này.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, Đoàn Võ Hoàng Phúc chịu trách nhiệm chính trong vụ án, còn Nguyễn Ngọc Phương là đồng phạm giúp sức, thông tin này được đăng tải trên báo Đồng Tháp.

Tử hình Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi - Ảnh 3.

Các mức xử phạt liên quan đến ma tuý theo quy định hiện hành (Ảnh được hỗ trợ thiết kế bởi AI).

Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thanh Tâm SN 1998 liên quan đến số tiền 836.128.000 đồng
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