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Tử hình Đỗ Đăng Dương 22 tuổi

Chi Chi (Tổng hợp)
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Dương là đối tượng giết anh họ, chém cháu trọng thương.

Ngày 18/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Đăng Dương (SN 2004, trú tại Hà Nội) mức án tử hình về hai tội danh: Giết ngườiSử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ truy tố mà báo Tiền Phong đăng tải, sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 20/2 tại thôn Xa Mạc (xã Yên Lãng, TP Hà Nội). Thời điểm này, Đỗ Đăng Dương đang ở nhà cùng bố đẻ thì có hai người bác ruột cùng anh họ là Đỗ Văn T. (SN 1996) sang chơi, ngồi uống nước trò chuyện.

Trong lúc gặp gỡ, nhận thấy Dương có nhiều biểu hiện lạ, mặt đỏ và lắc đầu liên tục sang hai bên như người sử dụng chất kích thích, người bác lên tiếng gặng hỏi về tình trạng sức khỏe nhưng Dương im lặng, không trả lời. Lúc này, anh T. đang bế con nhỏ 2 tuổi trên tay có nói thêm câu: "Tốt nhất là xuống nhà thuốc L.C. mua que thử là biết ngay".

Bất ngờ trước câu nói của người anh họ, Dương liền vồ lấy một con dao rồi hung hãn lao tới truy sát. Bị tấn công vào vùng đầu và tay, anh T. ôm chặt con nhỏ tháo chạy ra ngoài đường nhưng không may bị Dương đuổi kịp và đẩy ngã.

Mặc cho nạn nhân đã ngã gục và đang ôm con nhỏ, bị cáo vẫn tiếp tục vung dao chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng trọng yếu ở đầu và tay của anh T., chỉ dừng tay khi nạn nhân bất tỉnh hoàn toàn. Người dân xung quanh sau đó đã kịp thời lao vào tước hung khí, khống chế Dương và bàn giao cho công an sở tại.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, anh T. đã không qua khỏi do chấn thương sọ não nặng và mất máu cấp. Con nhỏ 2 tuổi của nạn nhân may mắn chỉ bị xây xát nhẹ ở chân; đại diện gia đình đã từ chối giám định thương tích đối với cháu bé.

Quá trình điều tra sau khi bị bắt giữ, Đỗ Đăng Dương tỏ thái độ bất hợp tác, không chịu khai báo về hành vi phạm tội của bản thân. Về phía trách nhiệm bồi thường dân sự, vợ của nạn nhân không đưa ra yêu cầu bồi thường và đề nghị cơ quan tố tụng xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Theo Vietnamnet, tại phiên xét xử, dù đại diện gia đình người bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội nhận định hành vi của Đỗ Đăng Dương mang tính chất côn đồ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt mạng sống của người thân chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt và không còn khả năng giáo dục, cải tạo. Do đó, tòa đã quyết định tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình đối với bị cáo.

Bắt giam Nguyễn Văn Thùy SN 1976, chủ kênh Tế Điên Official
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