Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Quang Thắng (SN 1989, trú xã Bố Hạ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn tạo giao dịch chuyển tiền giả qua mã QR.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3/4, Công an xã Văn Môn tiếp nhận tin báo của anh Đỗ Văn Công (SN 1995) và ông SK Saphiruddi (quốc tịch Ấn Độ) về việc bị chiếm đoạt tài sản trong quá trình giao dịch mua bán tóc.

Quá trình điều tra xác định, thông qua mạng xã hội WhatsApp, Thắng làm quen với ông Saphiruddi, người kinh doanh mặt hàng tóc. Cuối tháng 3/2026, do cần tiền tiêu xài, Thắng đã bàn bạc với Nguyễn Ngọc Cương (SN 1987, cùng trú xã Bố Hạ) tìm nguồn hàng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Người đàn ông sinh năm 1989 thực hiện giao dịch chuyển khoản số tiền hơn 2 tỷ đồng nhưng thực tế tài khoản không hề bị trừ tiền. Vụ việc nhanh chóng được xác minh, hé lộ thủ đoạn tinh vi. (Ảnh minh hoạ)

Thắng sau đó hẹn ông Saphiruddi mang tóc sang Việt Nam giao dịch. Ngày 1/4, người này nhập cảnh, mang theo 115,25 kg tóc các loại. Để tạo sự tin tưởng, Thắng nhờ chị Lê Thị Huyền Trang (SN 1988, trú tỉnh Thanh Hóa) đi cùng để kiểm tra chất lượng và định giá lô hàng.

Tại điểm giao dịch ở xã Văn Môn, hai bên thống nhất giá trị lô tóc hơn 2,158 tỷ đồng. Thắng đưa trước 100 triệu đồng tiền mặt, đồng thời thông báo sẽ chuyển khoản phần còn lại. Sau đó, Thắng gọi đồng phạm đến vận chuyển toàn bộ số hàng đi trước, còn mình ở lại thực hiện thanh toán.

Tuy nhiên, đối tượng đã sử dụng ứng dụng cài đặt trên điện thoại để tạo giao dịch chuyển tiền giả với số tiền hơn 2,058 tỷ đồng, rồi gửi hình ảnh “biên lai” cho bên bán nhằm tạo niềm tin đã thanh toán xong.

Khi chưa nhận được tiền, phía bị hại yêu cầu xác minh giao dịch. Lo sợ bị phát hiện, Thắng đã xóa ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, các nạn nhân đã trình báo cơ quan công an. Sau đó, Thắng đến đầu thú.

Liên quan đến tang vật vụ án, số tóc trên đã được một người thuê taxi vận chuyển và hiện đã được thu giữ, phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định đây là vụ việc có thủ đoạn tinh vi, lợi dụng công nghệ để tạo bằng chứng giả nhằm chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.