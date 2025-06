Từ Hi Thái hậu mỗi lần đi ngủ khiến hơn 10 thái giám và cung nữ ‘xanh mặt’, mệt lả - Nghe nguyên tắc sợ hết hồn

Vào lúc 8 giờ tối, tiếng chuông canh đêm sẽ vang lên. Tiếng này là để nhắc nhở một số người kết thúc giờ làm, ai không phận sự phải rời đi, cổng cung sẽ bị khóa.

Các thái giám trực ban vào ban đêm sẽ được đưa đến dinh thự của Lý Liên Anh - Tổng quản thái giá. Sau khi Lý Liên Anh giao nhiệm vụ, các thái giám sẽ được người phụ trách đưa đến Cung Sở Tú.

Một số thái giám này phụ trách canh gác Cổng Nam, một số phụ trách tuần tra bên ngoài. Ngoài ra còn có hai người sẽ đứng ở cửa cung Sở Tú. Họ đứng ngoài rèm tre vào mùa hè và bên trong rèm vải vào mùa đông.

Nhiệm vụ của họ là ngăn chặn bất kỳ ai đến mà không có sự cho phép của Từ Hi Thái hậu. Mọi người đều chịu trách nhiệm về công việc của mình và không can thiệp vào nhau.

Bất kể là mùa đông hay mùa hè bên ngoài, bất kể là gió hay mưa, các thái giám này đều không thể ngủ suốt đêm.

Mặc dù họ không phải chăm sóc giấc ngủ của Từ Hi, nhưng công việc của họ khó khăn hơn. Họ chịu trách nhiệm canh gác bên ngoài cung Sở Tú, trong khi bên trong cung Sở Tú, chủ yếu là công việc của tiểu cung nữ.

Nhìn chung, vào ban đêm, trong cung Sở Tú sẽ gồm 5 người: hai cung nữ, hai người giúp việc có tuổi và một nữ quan.

Nhiệm vụ chính của tiểu cung nữ là xoa bóp cho Từ Hi Thái hậu, từ tay đến chân, để đảm bảo Thái hậu có một giấc ngủ ngon.

Còn 2 người giúp việc lớn tuổi đã làm trong cung nhiều năm. Họ biết thói quen của Từ Hi, làm việc cẩn thận và gọn gàng hơn. Theo một cách nào đó, họ giống như "lãnh đạo trực tiếp" của hai tiểu thị nữ.

Người giúp việc lớn tuổi chu đáo hơn, vì vậy họ sẽ phục vụ trong phòng ngủ của Từ Hi. Họ cũng là những người được Tù Hi tin tưởng nhất. Họ có mối quan hệ mật thiết với Từ Hi và có quyền lực lớn. Ngay cả thái giám đứng đầu cũng không có quyền lực bằng họ.

Tuy nhiên, công việc của những cung nữ lớn tuổi tương đối vất vả. Từ Hi không cho đặt đệm trong phòng ngủ, vì vậy họ chỉ có thể ngồi trên sàn dựa vào tường.

Không chỉ vậy, họ còn phải chú ý đến tình trạng của Từ Hi, để xem Thái hậu có ngủ yên không, lật người bao nhiêu lần và có khát không. Những điều này cũng cần được ghi lại trong một cuốn sổ để sử dụng khi có tình huống khẩn.

Còn nữ quan sẽ có nhiệm vụ chính là giám sát hành vi của những người trực, để tránh họ vô lễ sau khi Từ Hi ngủ. Vì điều này, nữ quan không thể ngủ cả đêm.

Áp lực đối với nữ quan cũng rất lớn, vì bà chịu trách nhiệm đánh thức Từ Hi. Đôi khi giọng nói quá nhỏ, Từ Hi Thái hậu không nghe thấy. Nếu giọng nói quá lớn, Thái hậu sẽ giật mình. Nếu Từ Hi tức giận, mọi người trong phòng đều sẽ chịu khổ.

Những quy định khắt khe

Mặc dù những người hầu hạ Từ Hi có trình độ khác nhau, nhưng trên thực tế, những cung nữ có thể làm việc vào ban đêm đều được sàng lọc qua nhiều lớp. Bởi vì những người vụng về hoàn toàn không được phép vào cổng Cung Sở Tú.

Quy định làm việc vào ban đêm cũng rất nghiêm ngặt. Khi mệt mỏi, họ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng không được thở mạnh. Ghế đẩu và ghế trong phòng ngủ tuyệt đối không được phép ngồi. Tất nhiên, những người trực đêm cũng có nơi nghỉ ngơi.



Có một bình trà bằng đồng đặt ở hành lang nối giữa Điện Tây của Cung Sở Tú và Điện Tihe. Những thái giám và cung nữ ít bận rộn có thể nghỉ ngơi và ăn đồ ăn nhẹ ở đây.

Vào lúc 3 giờ sáng, Từ Hi Thái hậu sẽ được đánh thức. Tất nhiên, Từ Hi cũng sẽ nằm trên giường. Khi Thái hậu tỉnh hẳn, thời gian là khoảng 3 giờ rưỡi. Thời gian vào cung là 8 giờ sáng. Từ Hi sẽ có vài tiếng để ăn mặc chỉnh tề và ăn sáng.

Là Thái hậu, trang phục của Từ Hi rất cầu kỳ và lộng lẫy. Phải mất rất nhiều thời gian để mặc ba lớp trang phục. Sau đó, Thái hậu sẽ súc miệng bằng nước cánh hoa hồng, và đôi khi sẽ rửa mặt bằng sữa mẹ để đạt được hiệu quả làm đẹp và làm đẹp.

Sau khi rửa mặt, có người trang điểm cho Từ Hi, và Lý Liên Anh phụ trách chải tóc cho bà. Kỹ thuật của Lý Liên Anh rất tuyệt vời. Ông không chỉ có thể búi tóc đẹp mà còn có thể che đi mái tóc bạc của Từ Hi.

Sau khi trang điểm xong, sẽ là 6 hoặc 7 giờ. Sau đó, người hầu sẽ mang bữa sáng vào. So với bữa trưa, bữa sáng của Từ Hi đơn giản hơn, nhưng vẫn có hơn 20 món. Tất nhiên, Thái hậu chắc chắn không thể ăn hết. Tuy nhiên, Từ Hi thà vứt bỏ chứ không đưa đồ ăn cho người hầu.

Ăn xong, Từ Hi sẽ vào cung. Và sau khi Từ Hi đi, công việc ca đêm thực sự đã kết thúc.