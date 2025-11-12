Tự hào ban nhạc Việt mặc áo dài trình diễn tại Mỹ

DẠ MA vừa chính thức trở thành ban nhạc “Rock Việt 100%” đầu tiên biểu diễn tại Whisky a Go Go, Hollywood (Mỹ) trong vai trò khách mời đặc biệt của tour lưu diễn quốc tế của ban nhạc rock đình đám Trapt.

DẠ MA

Whisky a Go Go được xem là sân khấu huyền thoại của tín đồ yêu rock, từng là nơi khởi đầu của vô số tên tuổi lớn trên thế giới như The Doors, Led Zeppelin, Mötley Crüe, Guns N’ Roses hay Nirvan,…

Hình ảnh DẠ MA xuất hiện với trang phục áo dài, vang lên những giai điệu pha trộn giữa rock hiện đại và âm hưởng dân gian Việt Nam, đã tạo nên một khoảnh khắc vừa tự hào vừa xúc động, khiến ai cũng trầm trồ.

Thủ lĩnh của DẠ MA, Hưng BlackhearteD chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi mang 100% văn hoá Việt lên sân khấu huyền thoại Whisky a Go Go, Hollywood, Mỹ. Ngoài việc tất cả các thành viên đều sinh ra tại Việt Nam và mang dòng máu Lạc Hồng, chúng tôi còn mang áo dài và những ca từ, giai điệu dân gian như ‘Trống Cơm’, ‘Bèo Dạt Mây Trôi’… đến khán giả quốc tế.

Chính nét đẹp văn hoá của cha ông để lại đã tạo nên sự khác biệt giữa Hollywood - kinh đô rock của thế giới.

DẠ MA được biết đến là một trong những ban nhạc rock hiếm hoi của Việt Nam vẫn trung thành với hướng đi mang đậm màu sắc bản địa. Âm nhạc của họ vừa mạnh mẽ, dữ dội theo tinh thần rock phương Tây nhưng vẫn chứa đựng giai điệu, tiết tấu và ngôn ngữ Việt Nam đầy sâu sắc.

Bằng cách đó, DẠ MA không chỉ làm mới rock Việt, mà còn cho thế giới thấy rằng văn hoá Việt hoàn toàn có thể cất lên tiếng nói riêng trong không gian âm nhạc toàn cầu. Có lẽ chính điều này đã giúp DẠ MA lọt vào mắt xanh của Trapt.

Đây là ban nhạc rock nổi tiếng đến từ California, được thành lập cuối thập niên 1990 và từng gây tiếng vang toàn cầu với ca khúc “Headstrong” nằm trong album đầu tay phát hành năm 2002. Album này đã nhanh chóng đạt chứng nhận bạch kim tại Mỹ, đưa Trapt trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của làn sóng post-grunge và alternative rock đầu thập niên 2000.

Về Whisky a Go Go, đây được xem là thánh địa Rock and Roll thế giới, nằm trên đại lộ Sunset Strip, được thành lập năm 1964. Trong suốt hơn sáu thập niên qua, nơi đây đã chứng kiến sự ra đời của nhiều huyền thoại nhạc rock, như từ những năm 1960 với The Doors, Led Zeppelin; đến thập niên 1970 và 1980 với sự bùng nổ của punk, glam rock và heavy metal; rồi tới thập niên 1990 với làn sóng grunge và alternative.

Năm 2006, Whisky a Go Go được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll như một “địa danh lịch sử” của thế giới âm nhạc. Được biểu diễn tại đây được xem là niềm mơ ước của bất kỳ ban nhạc rock nào và việc một ban nhạc Việt xuất hiện trên sân khấu này là minh chứng cho tầm vóc ngày càng mở rộng của rock Việt.

DẠ MA được thành lập tại Mỹ bởi Hưng BlackhearteD - thủ lĩnh ban nhạc Black Infinity, một trong những cái tên quen thuộc với cộng đồng Rock Việt. Ngoài Hưng BlackhearteD, DẠ MA còn là sự hội tụ của nhiều gương mặt nổi bật đến từ các ban nhạc Rock từng có dấu ấn tại Việt Nam, trải dài ba thế hệ nghệ sĩ.

Trong số đó, sự xuất hiện của guitarist Trần An Nguyên - con trai nghệ sĩ guitar Trần Tuấn Hùng, thủ lĩnh nhóm Bức Tường - đặc biệt thu hút sự chú ý. Sự có mặt của Trần An Nguyên (Nguyên Trần) không chỉ mang đến sức trẻ, mà còn gợi nhớ đến tinh thần bền bỉ, dấn thân của người cha, người từng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ yêu Rock tại Việt Nam.

Việc các thành viên từ nhiều nhóm nhạc cũ cùng nhau kết hợp trong DẠ MA còn cho thấy sự gắn kết và tiếp nối giữa các thế hệ, khẳng định niềm đam mê Rock chưa bao giờ tắt trong cộng đồng nghệ sĩ Việt. DẠ MA hiện đang trong quá trình hoàn thiện những bản thu âm cho album đầu tay.