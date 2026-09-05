Từ Hà Nội đến TP. HCM, hàng ngàn bác tài hội ngộ tại Ngày hội Tài xế Công nghệ 2026

Tạm gác lại những giờ phút bận rộn trên đường, hàng ngàn bác tài Grab đã đến với các sự kiện thuộc chuỗi Ngày hội Tài xế Công nghệ 2026 vừa được tổ chức tại Hà Nội và TP. HCM.

Với các tài xế công nghệ, mỗi ngày làm việc là những giờ miệt mài trên đường, tận tâm trong từng cuốc xe để phục vụ khách hàng. Chuỗi sự kiện Ngày hội tài xế Công nghệ được Grab tổ chức như một lời tri ân dành riêng cho các bác tài và những hành trình bền bỉ ấy.

Vài giờ tạm gác lại những chuyến xe

Sau chặng mở màn tại Hà Nội, sự kiện vừa diễn ra tại TP. HCM cuối tháng 8 tiếp tục thu đông đảo bác tài Grab tham dự. Tại đây, các bác tài có dịp ngồi lại, trò chuyện và cùng nhau tham gia các hoạt động được thiết kế riêng cho cộng đồng tài xế.

Là nữ tài xế có gần 10 gắn bó với Grab và chưa từng bỏ lỡ bất cứ Ngày hội Tài xế Công nghệ nào nào, chị Huỳnh Thị Công Huyền (tài xế GrabBike, TP. HCM) cho biết rất ấn tượng với sự kiện năm nay. "Sự kiện có quy mô ngày càng lớn, ngày càng có nhiều hoạt động bổ ích từ chăm sóc sức khoẻ như khám tai, mũi họng, soi da đầu miễn phí đến các chương trình giải trí và rất nhiều quà tặng. Tôi thấy rất vui vì anh chị em tài xế được quan tâm như vậy", chị nói.

Các bác tài hào hứng tại gian hàng trải nghiệm và nhận quà từ những thương hiệu đồng hành như Selsun, LiveSpo và BOSS.

Với nhiều bác tài, ý nghĩa của ngày hội còn nằm ở cơ hội được gặp các anh chị em, cùng hàn huyên, chia sẻ cho nhau những câu chuyện, từ công việc, kinh nghiệm chạy xe đến những chuyện nhỏ trong cuộc sống.

" Từ ngày chạy Grab, tôi có cơ hội tham gia nhiều đội nhóm và quen biết rất nhiều anh em tài xế đến từ những ngành nghề khác nhau. Mỗi người có một câu chuyện, một kinh nghiệm riêng nên mỗi lần gặp mặt, anh em lại có thêm dịp trò chuyện, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau. Hôm nay được gặp lại mọi người tại ngày hội nên tôi rất vui. Sự kiện buổi sáng kết thúc rồi mà anh em vẫn còn tiếp tục trò chuyện đến tận đầu giờ chiều", anh Nguyễn Văn Hà (bác tài GrabCar, Hà Nội) chia sẻ.

Không chỉ mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, chương trình còn đem đến những nội dung thiết thực giúp các bác tài có thêm kiến thức phục vụ công việc, cuộc sống. Tại Hà Nội, đại diện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, đã chia sẻ kiến thức về an toàn thông tin trên không gian mạng, cách xử lý những tình huống dễ gặp, từ việc tiếp cận các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội đến trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng trong quá trình thực hiện chuyến xe.

Tri ân những nỗ lực bền bỉ

Trong khuôn khổ Ngày hội Tài xế Công nghệ 2026, nhiều bác tài có thành tích hoạt động nổi bật đã được vinh danh. Đằng sau mỗi cái tên là một hành trình riêng, nhưng điểm chung đều là sự bền bỉ trong công việc, tinh thần trách nhiệm với mỗi chuyến xe, đơn hàng hay khách hàng mình phục vụ và cả những đóng góp cho cộng đồng.

Là một trong những bác tài taxi truyền thống đã chuyển sang gắn bó với Grab hơn 5 năm, anh Nguyễn Xuân Hoàn (tài xế GrabCar tại TP. HCM) được vinh danh với thành tích tài xế có nhiều chuyến xe nhất. Anh Hoàn tự hào nói: "Đây là lần đầu tôi được vinh danh đấy. Vui lắm. Kể từ ngày chuyển sang chạy xe công nghệ, tôi thấy chủ động hơn về thời gian. Tôi chỉ cần chịu khó và tập trung vào chạy xe mà không quá bận tâm về việc tìm khách vì đã có ứng dụng lo, nhờ vậy nên thu nhập cũng ổn định."

Grab vinh danh các đối tác có thành tích hoạt động nổi bật.

Còn với anh Trương Minh Thiện (tài xế GrabBike tại TP. HCM) – bác tài lần thứ 2 liên tiếp được Grab vinh danh, khoảnh khắc tên mình được xướng lên mang đến cho anh niềm vui đặc biệt khi "những thành quả và sự nỗ lực trong suốt thời gian qua được công nhận" . Khi được hỏi về bí quyết để trở thành đối tác tài xế 2 bánh có doanh thu cao nhất, anh bộc bạch: "Thực ra tôi không có bí quyết nào cao siêu cả. Quan trọng là luôn cần cù, siêng năng."

Không chỉ dành sự tri ân cho những bác tài có thành tích hoạt động nổi bật, Grab còn vinh danh các thành viên tích cực của Đội Cứu hộ 247 vì những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng. Anh Vũ Văn Nam (Hà Nội), một trong số những bác tài được vinh danh cho biết: "Tôi vốn đã có kiến thức về sửa chữa xe máy nên thi thoảng gặp anh em tài xế bị sự cố trên đường là tôi cũng giúp luôn. Từ khi tham gia Đội Cứu hộ 247 thì có thêm cơ hội hỗ trợ thêm nhiều anh em khác nữa."

Đội trưởng Cứu hộ 247 và các thành viên năng nổ được vinh danh.

Kết thúc chặng Hà Nội và TP. HCM, chuỗi sự kiện Ngày hội Tài xế Công nghệ 2026 sẽ tiếp tục đến với Đà Nẵng và Nha Trang để mang đến nhiều hoạt động thú vị, ý nghĩa, nối dài chuỗi chương trình tri ân dành cho cộng đồng đối tác tài xế Grab trên cả nước.