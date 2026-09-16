Từ "gã ngốc" bị chế meme trở thành trợ lý đắc lực: Sự lột xác ngoạn mục biến Meta AI trở thành cơn sốt như thế nào?

Trái ngược với kịch bản các tập đoàn công nghệ vật lộn đổ tiền "nhồi nhét" tính năng cho người dùng, cơn sốt Meta AI lại bùng nổ theo một kịch bản hoàn toàn ngược lại. Người dùng tìm đến vì những meme ngớ ngẩn, để rồi phát hiện nó đã "khôn" lên từ lúc nào

Cách đây không lâu, Meta AI từng là tâm điểm chế giễu trên khắp các diễn đàn mạng. Người dùng kéo nhau vào WhatsApp, Messenger hay Instagram chỉ để thử thách, "trêu ghẹo" hoặc chụp lại những câu trả lời ngớ ngẩn, vô tri của chatbot này rồi biến chúng thành các trào lưu chế ảnh meme.

Làn sóng dùng thử cho vui ấy đã mang về cho Meta thứ tài sản vô giá mà mọi đối thủ thèm muốn là hàng tỷ lượt tương tác thực tế cùng lượng dữ liệu huấn luyện khổng lồ mỗi ngày. Theo các báo cáo phân tích, lượng tương tác tự nhiên từ người dùng phổ thông đã nạp cho hệ thống hơn 2,8 tỷ truy vấn mỗi ngày, biến nền tảng này thành một phòng thí nghiệm quy mô toàn cầu hoàn toàn miễn phí.

Tuy nhiên, cuộc chơi đã hoàn toàn thay đổi khi Meta âm thầm nâng cấp hệ thống và tung ra Muse - trợ lý AI tự chủ được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở của Open Claw. Hàng triệu người dùng quay lại "trêu" Meta AI như thói quen cũ đột nhiên nhận ra "gã ngốc" ngày nào giờ đã có thể xử lý tài chính một cách gọn gàng. Tự truy cập ứng dụng ngân hàng, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn và hỗ trợ trả giá khi mua bán hàng cũ. Ngoài ra, Muse còn hỗ trợ các công việc văn phòng như tự soạn và gửi email, lên lịch họp, đặt vé máy bay mà không cần người dùng phải thao tác qua lại giữa nhiều ứng dụng.

Muse có thể tự động đặt hàng qua Shopify (Ảnh: Shopify X)

Nhờ tích hợp sâu vào hệ thống Smart Home và các nền tảng tin nhắn, Muse còn có thể hỗ trợ quản lý các thiết bị thông minh trong nhà, tự gọi đồ ăn hoặc đặt xe công nghệ dựa trên thói quen hằng ngày của chủ nhân.

Và quan trọng nhất, Muse chạy mượt mà ngay trên các giao diện quen thuộc như WhatsApp, Messenger và Instagram. Người dùng không cần tải thêm ứng dụng mới hay học cách sử dụng phức tạp. Họ chỉ cần nhập một câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên ngay trong cửa sổ chat quen thuộc, và Muse sẽ tự động thực hiện chuỗi tác vụ liên ứng dụng đằng sau hậu trường.

Người dùng bất ngờ khi Muse gợi ý chuyến đi bộ đường dài tốt nhất ở San Francisco qua Instagram (Ảnh: Matt Deitke X)

Theo dữ liệu mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Sensor Tower, ứng dụng Muse đã được tải xuống hơn 83.000 lần trên hệ điều hành iOS tại Hoa Kỳ, đưa nó lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng các ứng dụng hàng đầu của App Store, chưa tính đến số lượng người dùng sử dụng trực tiếp trên các ứng dụng truyền thống của Meta như WhatsApp, Messenger hay Instagram.

Sự lột xác từ một công cụ vô tri thành một trợ lý "biết làm việc, biết tiêu tiền" đã tạo ra một cú sốc trải nghiệm. Người dùng từ chỗ tìm đến để "tạo meme" nay bắt đầu giao luôn dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng để AI làm việc hộ.

Sau khi ra mắt Muse, thị trường tài chính Wall Street đã lập tức bùng nổ. Cổ phiếu Meta đã tăng vọt 6,5% ngay khi khả năng vận hành thực tế của Muse được xác nhận. Giới đầu tư nhận ra Mark Zuckerberg đang sở hữu một lợi thế mà mọi đối thủ thèm muốn, không cần tốn chi phí giáo dục thị trường, chính người dùng đã tự biến Meta AI thành một phần trong thói quen hàng ngày.

Sự xuất hiện của Muse cũng đánh dấu bước ngoặt lớn trong cách con người tương tác với công nghệ. Tương lai của Meta AI không còn dừng lại ở việc hỗ trợ tra cứu, mà là tiến tới kỷ nguyên uỷ quyền số hoàn toàn, nơi mỗi cá nhân sở hữu một trợ lý AI có quyền thay mặt mình đưa ra các quyết định đại diện và tài chính quan trọng.

Tuy nhiên, việc trao quyền cho AI tự chi tiêu và đại diện gửi email cũng kéo theo những rủi ro bảo mật khổng lồ. Bài toán về quyền riêng tư, nguy cơ AI bị chiếm quyền điều khiển để chuyển tiền bất hợp pháp, hay các lỗi vận hành khi AI hiểu sai lệch của người dùng đang là những "quả bom hẹn giờ" mà Meta bắt buộc phải tìm cách giải quyết trong thời gian tới.

Mặc dù vậy, hành trình lột xác của Meta AI đã chứng minh một thực tế kinh doanh phũ phàng của kỷ nguyên mới. Sản phẩm AI thành công nhất đôi khi không bắt đầu từ những lời hứa hẹn, mà bắt đầu từ việc kéo được khách hàng tò mò bước qua cánh cửa - dù cánh cửa đó là một trò đùa./

Thiên Minh