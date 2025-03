Tư duy của anh nông dân triệu phú: ‘Trồng rau nhưng không bán rau, tôi bán phong cách sống, bán kiến thức và kinh nghiệm’ - Thu về bạc tỷ!

Huw Richards đam mê làm vườn từ nhỏ và bắt đầu trồng rau khi mới 12 tuổi. Anh lớn lên tại một trang trại ở xứ Wales, nơi gia đình luôn khuyến khích anh khám phá về nông nghiệp. Năm 16 tuổi, anh bắt đầu kênh YouTube lấy tên mình để chia sẻ kinh nghiệm trồng rau, tập trung vào phương pháp hữu cơ và tiết kiệm chi phí, hiện tại, kênh Youtube của anh sở hữu 866 ngàn lượt theo dõi cùng hàng triệu lượt xem.

01. Người nông dân Huw Richards dựng vườn rau, bán chất xám

Huw Richards nổi tiếng với phương pháp "Veg in One Bed" (trồng rau trên một luống), giúp mọi người tối đa hóa năng suất trên một luống rau nhỏ. Thay vì cần một khu vườn lớn, anh hướng dẫn cách sắp xếp luống rau thông minh, tận dụng không gian hiệu quả.

Anh khuyến khích tái sử dụng vật liệu, như thùng gỗ, chai nhựa, phân hữu cơ tự làm. Sử dụng hạt giống tự thu hoạch thay vì mua mới mỗi năm.

Thay vì đào xới đất như cách truyền thống, anh dùng phương pháp "no-dig" (không đào xới), giúp giữ lại hệ vi sinh vật tự nhiên, cải thiện chất lượng đất.

Anh sử dụng phân trộn (compost), rơm rạ, lá khô để cải tạo đất. Không dùng thuốc trừ sâu mà thay vào đó dùng côn trùng có lợi như bọ rùa để kiểm soát sâu bệnh.

Khác với những người làm vườn chuyên nghiệp, anh thiết kế hệ thống trồng rau dành cho người mới bắt đầu, không yêu cầu nhiều công cụ hay kỹ thuật phức tạp.

Huw Richards không chỉ thành công trong việc trồng rau mà còn biến đam mê này thành một sự nghiệp sinh lời. Anh kiếm tiền từ nhiều nguồn khác nhau, biến mình thành một thương hiệu cá nhân mạnh mẽ trong lĩnh vực làm vườn hữu cơ.

Kênh YouTube với hơn 800.000 người theo dõi với hàng triệu lượt xem giúp anh kiếm tiền từ quảng cáo trên video và hợp tác thương hiệu với các công ty nông nghiệp, dụng cụ làm vườn. Các video của anh có nội dung hữu ích, thu hút người xem dài hạn, giúp duy trì thu nhập ổn định.

Anh cũng đã hợp tác xuất bản nhiều cuốn sách thành công như "Veg in One Bed" (Hướng dẫn trồng rau trong một luống), "Grow Food for Free" (Trồng thực phẩm mà không tốn tiền), "The Vegetable Grower's Handbook" (Cẩm nang trồng rau).

Ngoài ra, anh còn hợp tác với các tổ chức lớn như BBC Gardeners' World để chia sẻ kinh nghiệm trồng rau trên nền tảng truyền thông lớn, với RHS (Royal Horticultural Society), một trong những tổ chức làm vườn lớn nhất thế giới. Những mối quan hệ này không chỉ giúp anh xây dựng uy tín mà còn mở ra cơ hội kinh doanh.

Bên cạnh đó, anh cũng tổ chức các khóa học trực tuyến hướng dẫn làm vườn cho người mới bắt đầu, một số nội dung cao cấp được cung cấp qua hình thức trả phí hoặc đăng ký thành viên.

Ngoài ra, anh cũng có những nguồn thu khác tới từ việc bán hạt giống, dụng cụ làm vườn, phân bón hữu cơ thông qua nền tảng riêng hoặc hợp tác với thương hiệu lớn, đồng thời nhận lời mời diễn thuyết, tư vấn cho các tổ chức nông nghiệp và làm vườn.

Từ một chàng trai trẻ trồng rau, anh đã trở thành một doanh nhân thành công trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, biến đam mê thành một sự nghiệp giúp anh tạo ra lợi nhuận.

03. Thổi một luồng sinh khí mới vào mô hình trồng trọt nông nghiệp truyền thống

Một khu vườn rau nhỏ không chỉ có thể cung cấp rau sạch mà còn mang lại doanh thu hàng triệu đô, thổi luồng sinh khí mới vào mô hình trồng trọt nông nghiệp truyền thống.

Khu vườn rau một luống của Huw không chỉ là nơi trồng rau, mà còn là một câu chuyện, là sự khắc họa về cuộc sống và là hình mẫu của sự đổi mới.

Giữa đại dương mạng xã hội, Huw tựa như một họa sĩ thủy mặc, dùng ống kính vẽ nên bức tranh cuộc sống nơi vườn rau. Bốn mùa luân chuyển qua từng thước phim, sắc màu thời gian hòa quyện thành những gam màu khiến lòng người rung động.

Thứ anh trồng, không phải một vườn rau, mà là một lối sống, một trải nghiệm trở về với thiên nhiên và tận hưởng thành quả thu hoạch. Trong vườn rau đó, anh không chỉ trồng rau mà còn trồng cả khát vọng của người nông dân về một cuộc sống nông nghiệp tốt đẹp hơn.

Bí quyết của Huw không phải là bán nhiều rau hơn mà là bán kiến thức. Anh chia sẻ các mẹo và kỹ thuật trồng trọt thông qua video và các ấn phẩm của mình, cho phép người dùng trong quá trình mua cũng được tìm hiểu và thưởng thức.

Anh không phải là người bán nông cụ mà là người truyền tải giá trị của chúng. Những luống trồng nâng cao (raised beds) tưởng chừng bình thường ấy đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật trị giá 380 đô la Mỹ (khoảng 9 triệu đồng) trong tay anh, bởi chúng chứa đựng kiến thức, một thứ kiến thức có thể giúp người sử dụng tự mình trở thành những "người nông dân kiểu mới".

Sự đổi mới của Huw không chỉ là sự thay đổi về kênh bán hàng mà còn là bước nhảy vọt về tư duy. Anh không chỉ thu hút người tiêu dùng mà còn thu hút cả những người nông dân tương lai và những người yêu thiên nhiên. Thành công của anh là thành công của hình ảnh "một nông dân mới".

Trường hợp của Huw Richards cho chúng ta thấy một hướng đi mới trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong thời đại số, nông nghiệp không còn chỉ là công việc lao động tay chân truyền thống từ sáng đến tối, nó có thể trở nên thời thượng, phổ biến và đáng để đầu tư hơn. Bằng cách biến kiến thức thành sức sản suất, Huw đã tạo ra một mô hình kinh doanh hoàn toàn mới. Trong mô hình này, nông nghiệp không còn là nơi sản xuất vật chất thụ động mà là nơi truyền bá kiến thức một cách tích cực.

Sự chuyển mình này không chỉ nâng tầm thu nhập trong nông nghiệp mà còn đưa nó lên một vị thế xã hội mới. Giờ đây, người ta nhận ra rằng nông nghiệp không chỉ là cái cày, cái cuốc – nó có thể là một phần của cuộc sống hiện đại, một xu hướng đầy phong cách, và thậm chí là cánh cửa dẫn đến ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Thành công của Huw nói lên một điều rằng trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, mỗi chúng ta đều có thể là một người sáng tạo và truyền bá kiến thức. Dù là nông nghiệp hay bất kỳ lĩnh vực nào khác, chỉ cần bạn sở hữu nội dung độc đáo, tư duy sáng tạo và thái độ kiên trì, bạn đều có cơ hội trở thành Huw Richards tiếp theo.

Gieo trồng kiến thức và gặt hái tương lai, mỗi hạt giống ước mơ gieo xuống hôm nay, chính là cánh đồng hy vọng xanh tươi của ngày mai.

Theo Douyin, Baidu