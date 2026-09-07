Từ đúng hôm nay 7/9, dịch vụ hàng triệu người thường xuyên sử dụng được giảm giá

Từ đúng hôm nay (7/9), một loạt chính sách giảm giá vé tàu chính thức được áp dụng, mở thêm cơ hội tiết kiệm chi phí cho những người có kế hoạch đi lại trong tháng 9 và những tháng cuối năm.

Đường sắt là phương thức vận tải quen thuộc với lượng hành khách lớn. Theo số liệu của Cục Thống kê, riêng năm 2024, vận tải đường sắt đạt khoảng 20 triệu lượt khách, tăng 18,2% so với năm trước.

Trong đợt ưu đãi mới, mức giảm sâu nhất lên tới 40%, tuy nhiên không áp dụng đồng loạt cho mọi vé hay tất cả các chuyến tàu. Hành khách cần kiểm tra kỹ đoàn tàu, hành trình và loại chỗ trước khi mua.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Từ hôm nay, nhiều vé tàu giảm tới 40%

Theo thông tin từ Công ty CP Vận tải đường sắt được Báo Nhân Dân và TTXVN đăng tải, trong các ngày 7, 8, 9 và 10/9/2026, hành khách mua vé trên một số đoàn tàu SE qua khu vực miền Trung được hưởng mức giảm từ 15% đến 40%, tùy loại chỗ và hành trình.

Cụ thể, với các tàu SE2, SE4, SE6, SE8, SE10 và SE20, hành khách có ga đi thuộc khu đoạn từ Đà Nẵng đến Chợ Sy và ga đến thuộc khu đoạn từ Huế đến Hà Nội được giảm 15% giá vé ngồi mềm điều hòa và 30% giá vé giường nằm các loại.

Sau ưu đãi, giá vé giường nằm tham khảo chặng Đà Nẵng - Hà Nội chỉ từ 800.000 đồng/vé, Huế - Vinh từ 376.000 đồng/vé và Vinh - Hà Nội từ 375.000 đồng/vé. Với ghế ngồi mềm, giá vé Đà Nẵng - Đồng Hới từ 181.000 đồng, Huế - Vinh từ 248.000 đồng và Vinh - Hà Nội từ 225.000 đồng.

Mức giảm cao nhất được dành cho một số hành trình khác. Theo đó, trên các tàu SE1, SE2, SE3, SE4, SE21 và SE22, hành khách đi chặng Đà Nẵng - Diêu Trì và ngược lại được giảm 15% giá vé ngồi mềm điều hòa và giảm tới 40% giá vé giường nằm.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Như vậy, mức giảm 40% không phải là chính sách áp dụng trên toàn mạng lưới đường sắt mà chỉ dành cho những chuyến, chặng và loại chỗ đáp ứng điều kiện của chương trình.

Mua vé khứ hồi sớm, chiều về có thể giảm thêm tới 30%

Không chỉ giảm giá trong 4 ngày từ 7-10/9, Công ty CP Vận tải đường sắt còn triển khai chính sách ưu đãi cho hành khách mua vé khứ hồi trong thời gian dài hơn.

Chính sách này được áp dụng theo hai giai đoạn, gồm từ ngày 7/9 đến hết 19/11/2026 và từ ngày 25/11 đến hết 30/12/2026.

Với hành khách cá nhân, nếu mua vé trước ngày tàu chạy từ 1 đến 19 ngày, giá vé lượt về được giảm 20%. Trường hợp có kế hoạch sớm và mua vé trước ngày tàu chạy từ 20 ngày trở lên, mức giảm ở chiều về lên tới 30%.

Khách đi theo đoàn cũng có chính sách tương tự. Ngoài mức giảm theo quy định dành cho vé tập thể, vé lượt về có thể tiếp tục được giảm 20% hoặc 30% tùy thời điểm đặt vé.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Tuy nhiên, một điểm hành khách cần lưu ý là các mức ưu đãi không được cộng dồn tùy ý. Trường hợp cùng lúc đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách giảm giá, khách mua vé khứ hồi lượt về chỉ được áp dụng một mức giảm cao nhất.

Với những người đã xác định được cả ngày đi lẫn ngày trở về, việc mua vé sớm vì thế không chỉ giúp chủ động lựa chọn chuyến và loại chỗ mà còn có thể giảm đáng kể tổng chi phí đi lại.

Giá vé đường sắt ngày càng linh hoạt hơn

Đợt giảm giá bắt đầu từ ngày 7/9 diễn ra trong bối cảnh ngành đường sắt đang đẩy mạnh cách thức điều chỉnh giá vé theo nhu cầu và tình trạng sử dụng chỗ trên từng chuyến.

Trước đó, từ 1/5/2026, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã chính thức triển khai tính năng “Giá vé linh hoạt” ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên hệ thống bán vé điện tử. Hệ thống có khả năng tính toán những đoạn ghế hoặc giường còn trống trong hành trình để đưa ra mức giá phù hợp hơn, qua đó tận dụng số chỗ chưa được khai thác.

Trong một tuần thí điểm từ 22-29/4, hệ thống này đã bán 9.376 vé, đạt doanh thu khoảng 2 tỷ đồng; tổng số tiền giảm trực tiếp cho hành khách là 523 triệu đồng. Hệ số sử dụng chỗ đạt 79%, tăng 9% so với cùng kỳ.