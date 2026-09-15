Từ đủ 75 tuổi, người cao tuổi có thể được nhận những khoản tiền nào mỗi tháng?

Các khoản hỗ trợ dành cho người cao tuổi từ đủ 75 tuổi được áp dụng trong trường hợp nào, mức hưởng và điều kiện cụ thể ra sao?

Từ năm 2026, quy định về trợ cấp và an sinh xã hội hằng tháng dành cho người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên có nhiều điều chỉnh quan trọng.

