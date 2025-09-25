Tư dinh 150 tuổi lần đầu mở cửa để người dân vào check-in: Biểu tượng kiến trúc Đông Dương, dân tình nô nức dậy từ 5 giờ sáng xếp hàng

Nhân dịp Ngày Di sản châu Âu, ngày 20-9, Dinh Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM tại số 6 Lê Duẩn (phường Sài Gòn, TP.HCM) đã mở cửa đón công chúng tham quan, theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Pháp. Hoạt động văn hóa thường niên này dự kiến thu hút khoảng 1.500 lượt khách.

Du khách cần lưu ý, dinh thự cao 2 tầng và chỉ mở cửa tầng một cho khách tham quan. Ngoài ra, khu vực hầm của Dinh thự cũng không mở cho du khách.

Trên trang Facebook chính thức, Tổng Lãnh sự quán Pháp cũng đăng tải nhiều hình ảnh cùng dòng trạng thái: “Rất nhiều du khách đã ghé thăm Dinh thự Pháp vào cuối tuần qua. Điều này cho thấy sự quan tâm và hứng thú của các bạn đối với công trình mang đậm dấu ấn lịch sử này. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn vì đã góp phần làm nên thành công này!”

Ảnh: Thanh Hiệp / Tuổi Trẻ

Dinh thự Pháp được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, mang phong cách kiến trúc cổ điển châu Âu nhưng vẫn hài hòa với cảnh quan nhiệt đới. Công trình hơn 150 năm tuổi gắn liền với khu vườn rộng 1,5 ha. Nơi đây hiện vẫn còn nhiều cây cổ thụ đồng niên với công trình, được tu sửa vào năm 2000 và trở thành môi trường sống cho chồn hương, sóc cùng nhiều loài chim quý. Tọa lạc giữa những tán cây cổ thụ, biệt thự gợi cảm giác tĩnh lặng, khác biệt với nhịp sống nhộn nhịp của đô thị.

Trung tâm của dinh thự là phòng khánh tiết, nơi tổ chức các sự kiện ngoại giao quan trọng. Không gian này nổi bật bởi sự kết hợp giữa nét Đông – Tây, trong đó điểm nhấn là bức tranh sơn mài “Vườn xuân” của danh họa Nguyễn Gia Trí, sáng tác năm 1939, được treo trang trọng trên tường.

Ảnh: Facebook Tổng Lãnh sự quán Pháp

Bên trong công trình, nhiều hiện vật có giá trị lịch sử được gìn giữ, từ đồ nội thất mang phong cách triều Nguyễn đến những món được người Pháp đưa sang từ thế kỷ trước. Tủ muỗng nĩa đặt ở hành lang vẫn còn khắc ký hiệu viết tắt phản ánh từng giai đoạn chế tác như N (Napoléon III), GG (toàn quyền), RF (Cộng hòa Pháp).

Một chi tiết thú vị là chiếc cầu thang xoắn ốc trong dinh thự, vốn được làm từ tàu chiến của Pháp. Cấu trúc đặc biệt cho phép tháo rời, dễ dàng di chuyển khi cần thiết. Ngoài ra, phòng khánh tiết còn trưng bày bức bình phong sơn mài gồm 8 mảng riêng biệt, cùng nhiều hiện vật được chuyển từ Dinh Norodom (nay là Dinh Độc Lập) và từ tòa lãnh sự cũ của Pháp tại Đà Nẵng.

Ảnh: forbes.vn

Không gian phòng ăn lớn từng là nơi Tổng lãnh sự chiêu đãi quan khách cũng được giữ gìn gần như nguyên vẹn.

Về mặt kỹ thuật, công trình này cho thấy sự độc đáo trong thi công: tường xây bằng cát trộn mật mía, khung kết cấu thép và kim loại, còn gạch thì được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp. Chính những chi tiết ấy góp phần làm nên giá trị kiến trúc và bề dày lịch sử của một di sản hiếm có giữa lòng Sài Gòn.

Sự kiện mở cửa lần này không chỉ là dịp chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc có giá trị di sản, mà còn giúp du khách tìm hiểu thêm về lịch sử cũng như dấu ấn văn hóa Pháp tại TP.HCM.

Ảnh: Facebook Tổng Lãnh sự quán Pháp

Điểm mới của chương trình năm nay là ứng dụng công nghệ số, cho phép khách tham quan tiếp cận lịch sử và những câu chuyện ít biết về dinh thự. Lần đầu tiên, phần thuyết minh bằng âm thanh cũng được đưa vào sử dụng, góp phần gia tăng tính trực quan và tiện lợi cho trải nghiệm.

Ngoài ra, hưởng ứng Năm đổi mới sáng tạo Pháp – Việt, trong khuôn viên khu vườn dinh thự sẽ diễn ra một cuộc triển lãm đặc biệt, giới thiệu những phát minh tiêu biểu của Pháp. Mỗi hiện vật trưng bày gắn liền với câu chuyện hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học, y tế, văn hóa cho đến giao thông. Thông qua đó, công chúng có thêm góc nhìn về sự gắn kết bền chặt giữa hai quốc gia, không chỉ trong lịch sử mà còn hướng tới tương lai.

Dưới đây là những thông tin quan trọng cần lưu ý trước khi đến tham quan.

Chương trình tham quan Dinh thự là hoàn toàn miễn phí, không mua vé từ bất kỳ bên thứ ba nào và hãy cảnh giác.

Có mặt tại số 6 Lê Duẩn đúng khung giờ bạn đã đăng ký và tuân thủ quy định tham quan.

Danh sách đăng ký không thể thay đổi. Trẻ em dưới 10 tuổi và những người chưa đăng ký sẽ không thể vào cổng tham quan.

Mỗi thư xác nhận chỉ có giá trị cho một người. Khi đến, bạn vui lòng xuất trình mã QR đã nhận được qua email và giấy tờ tùy thân bản gốc (ảnh chụp, bản sao và VNeID sẽ không được chấp nhận).

Mang theo dù và áo mưa nếu cần.

Do Dinh thự Pháp không có bãi đậu xe, bạn có thể gửi xe tại một trong các địa điểm sau: