Từ đầu năm sau, hơn 14.000 người ở một địa phương dự kiến sẽ được hỗ trợ lên đến 3,5 triệu đồng: Điều kiện là gì?

Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, dự kiến nguồn lực hỗ trợ cho 14.500 đối tượng (trong đó có 3.625 đối tượng sinh sống tại khu vực thành thị; 10.875 đối tượng sinh sống tại khu vực nông thôn).

Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2027-2030.

Việc ban hành Nghị quyết nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội của Thành phố giai đoạn 2027-2030, phù hợp với chuẩn nghèo đa chiều và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; kế thừa, phát huy hiệu quả các chính sách đã thực hiện, đồng thời bổ sung các chính sách đặc thù phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng cân đối nguồn lực của Thành phố.

Nghị quyết hướng tới bảo đảm thành quả giảm nghèo bền vững, chủ động phòng ngừa nghèo mới, tái nghèo; tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần thu hẹp khoảng cách về mức sống, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, thực hiện mục tiêu phát triển Thủ đô bao trùm, bền vững, không để người dân bị bỏ lại phía sau.

Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, dự kiến nguồn lực hỗ trợ cho 14.500 đối tượng (trong đó có 3.625 đối tượng sinh sống tại khu vực thành thị; 10.875 đối tượng sinh sống tại khu vực nông thôn).﻿

Đối tượng nào được đề xuất nhận hỗ trợ﻿

Theo tờ trình dự thảo, UBND TP đề xuất quy định việc hỗ trợ hàng tháng, BHYT và hỗ trợ về giáo dục đối với người đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội bao gồm: Trẻ em dưới 15 tuổi; người cao tuổi cô đơn; người khuyết tật đặc biệt nặng; người mắc bệnh hiểm nghèo. Các đối tượng này phải đảm bảo các điều kiện:

(1) Là thành viên thuộc: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo;

(2) Trong hộ không có người trong độ tuổi lao động hoặc có người trong độ tuổi lao động nhưng bị khuyết tật đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, hoặc có người trong độ tuổi lao động nhưng dưới 18 tuổi đang học văn hóa, học nghề (kể cả học sinh đang học tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên).

Người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này gồm: người bị nhiễm HIV/AIDS; ung thư; suy thận mãn phải chạy thận nhân tạo; xơ gan giai đoạn mất bù; suy tim độ 4 hoặc các bệnh hiểm nghèo khác theo quy định của cơ quan Y tế.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ thành viên hộ nghèo sau khi được công nhận thoát nghèo; thành viên hộ cận nghèo sau khi được công nhận thoát cận nghèo.

Hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình sau khi thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát cận nghèo theo quy định chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2027-2030.

Mức hỗ trợ có thể lên đến hỗ trợ lên đến 3,5 triệu đồng/người/tháng

Chính sách hỗ trợ hàng tháng và bảo hiểm y tế

1. Hỗ trợ hàng tháng cho đối tượng tại điểm a, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này bằng mức chuẩn nghèo của Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2027-2030:

a) 3.000.000 đồng/người/tháng đối với người đăng ký thường trú tại khu vực nông thôn;

b) 3.500.000 đồng/người/tháng đối với người đăng ký thường trú tại khu vực thành thị.

2. Hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng tại điểm a, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này.

Trường hợp đối tượng thuộc diện được hưởng các mức hỗ trợ, trợ cấp, trợ giúp hàng tháng khác thì được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Chính sách hỗ trợ về giáo dục

Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 150.000 đồng/học sinh/tháng cho học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian học thực tế nhưng không quá 09 tháng/năm học và không quá 03 năm học kể từ khi được quyết định công nhận thoát nghèo, thoát cận nghèo.