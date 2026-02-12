Ngày 12-2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm Trần Hải Sinh (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Hucera; Nguyễn Văn Phú (SN 1988) giám đốc điều hành mỏ cao lanh La Dứt và Phan Hùng Lĩnh (SN 1984), nhân viên kỹ thuật mỏ La Dứt.

Ba đối tượng bị bắt do khai thác lậu cao lanh, trục lợi hơn 9 tỉ đồng.

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát thông tin trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế phát hiện tại mỏ cao lanh La Dứt ở thôn Đụt Tiêng 1, xã A Lưới 1 (TP Huế) do Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp phép cho Công ty CP khoáng sản gạch men Thừa Thiên Huế khai thác, có dấu hiệu khai thác vượt ra ngoài phạm vi được cấp phép.

Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến môi trường và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Chuyên án điều tra được xác lập, do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc và đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP Huế trực tiếp chỉ đạo.

Quá trình kiểm tra, thu thập tài liệu, cơ quan điều tra xác định Công ty CP khoáng sản gạch men Thừa Thiên Huế do ông Cao Văn Minh (SN 1976; trú tại TP HCM) là người đại diện theo pháp luật, được cấp phép khai thác mỏ La Dứt. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp này đã chuyển quyền khai thác cho Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Hucera.

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép, từ tháng 6-2019 đến tháng 8-2025, Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép là 11.209 m², với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỉ đồng. Số cao lanh khai thác trái phép được thuê phương tiện vận chuyển về nhà máy chế biến, sau đó bán cho các công ty, đơn vị có nhu cầu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm khác Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Hucera, đồng thời xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý nhà nước.