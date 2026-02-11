Ngày 11/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Trí Thiện (28 tuổi, trú phường Phú Lâm, TP.HCM) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ công an.

Nguyễn Trí Thiện cùng tang vật tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng nhu cầu kinh doanh dịp cận Tết tăng cao, Thiện tiếp cận một người dân tên C. (trú phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và tự xưng là cán bộ Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an. Tại đây, đối tượng “nổ” đang có lô rượu ngoại thanh lý tại Cảng Sài Gòn, có thể lấy 100 chai với giá khoảng 100 triệu đồng, yêu cầu đặt cọc trước 50 triệu đồng và hẹn 3-5 ngày sẽ giao hàng.

Tin tưởng vào “mác” công an, anh C. đã chuyển trước 20 triệu đồng. Để tạo thêm lòng tin, Thiện đến trung tâm thương mại chụp ảnh rượu ngoại đắt tiền gửi cho nạn nhân, đồng thời đặt mua quân phục công an trên mạng xã hội và mặc đến nhà anh C. nhằm tạo vỏ bọc.

Sau đó, Thiện liên tục đưa ra nhiều lý do yêu cầu chuyển đủ tiền mới xuất hàng. Tổng cộng, anh C. đã chuyển khoản và giao tiền mặt cho đối tượng hơn 130 triệu đồng. Chờ mãi không thấy rượu, anh C. nghi ngờ bị lừa và tìm gặp đối chất. Lúc này, Thiện thừa nhận không có lô hàng nào, toàn bộ số tiền đã tiêu xài cá nhân và chỉ trả lại 23,5 triệu đồng.

Thiện thừa nhận đặt mua quân phục công an trên mạng xã hội để lừa đảo.

Nhận tin báo, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt nhanh chóng vào cuộc, xác minh và tạm giữ Thiện. Tại cơ quan công an, đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.