Ngày 4-12, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Thái Trọng Nghĩa (SN 1997), Trần Chí Cường (SN 1994) cùng 6 bị cáo khác về các tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra tại quán ăn trên địa bàn quận Bình Tân (cũ) khiến một thanh niên tử vong và nhiều người bị thương.



Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 29-6-2023, tại quán ăn trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (cũ), hai nhóm thanh niên đang ăn uống thì phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau.

Rất đông người nhà của các bị cáo có mặt tại phiên xử

Trong lúc xô xát, Thái Trọng Nghĩa dùng dao đâm Trần Đăng K. khiến nạn nhân tử vong. Phan Văn Phát dùng ly thủy tinh ném trúng đầu Phạm Văn K., gây thương tích 47%.

Ngoài ra, Nghĩa và Cường còn gây thương tích cho Nguyễn Gia Lâm (7%). Tuy nhiên, do Lâm có đơn không yêu cầu xử lý hình sự nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm đối với hành vi này.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác, gây mất trật tự xã hội nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong và bị hại Phạm Văn K. cũng có một phần lỗi dẫn đến sự việc.

Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt Thái Trọng Nghĩa tù chung thân về tội "Giết người"; Phan Văn Phát 7 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Các bị cáo còn lại bị phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".