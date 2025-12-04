Ngày 4-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kiều Chi (SN 1989; trú xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) về hành vi chứa mại dâm.

"Má mì" Nguyễn Thị Kiều Chi tại cơ quan Công an

Điều đáng nói, Chi là đối tượng từng nằm trong chuyên án đấu tranh với đường dây môi giới mại dâm trên không gian mạng, bị Công an tỉnh Gia Lai triệt phá cuối năm 2024.

Trong chuyên án trước, Chi được xác định tổ chức hoạt động mại dâm tại 3 cơ sở "cắt tóc thanh nữ" trên các tuyến Phạm Văn Đồng, Cách Mạng Tháng Tám và Lê Đại Hành, thuộc TP Pleiku cũ. Đối tượng nuôi gái bán dâm tại chỗ và sử dụng mạng xã hội để tìm khách. Sau khi bị khởi tố, Chi được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ xét xử.

Tuy nhiên, từ tháng 8-2025, Chi tiếp tục tái phạm khi thuê căn nhà trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai để mở tiệm cắt tóc nam Như Hoa nhằm che giấu hoạt động mại dâm. Dù treo bảng "cắt tóc – cạo mặt – ráy tai – giác hơi" và bố trí các dụng cụ nghề tóc nhưng cơ sở này thực chất nuôi 4 – 5 phụ nữ bán dâm. Mỗi lượt bán dâm giá 300.000 – 350.000 đồng; người bán dâm chỉ nhận 100.000 – 150.000 đồng, phần còn lại Chi thu lợi.

Tối 27-11, Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an phường Thống Nhất bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại tiệm Như Hoa. Các cô gái bán dâm khai nhận mọi hoạt động đều do Chi điều hành.

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời lập biên bản xử lý hành chính những người liên quan trong vụ việc.