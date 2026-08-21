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Từ cuộc giao hàng lúc nửa đêm, lộ đường dây ma túy khủng

Thu Hiền
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Từ cuộc giao hàng 120 gói hồng phiến lúc nửa đêm, Công an Nghệ An lần ra đường dây mua bán hơn 16kg ma túy do Lữ Thị Hoa cầm đầu.

Ngày 20/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lữ Thị Hoa (SN 1968, trú xã Hữu Kiệm), Văn Sỹ Đức (SN 1973), Phạm Đức Hiệp (SN 1965), Nguyễn Cảnh Anh (SN 1978) và Lữ Văn Khánh (SN 1996), cùng trú tại Nghệ An, về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 0h ngày 28/12/2024, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Quỳ Châu (cũ) bắt quả tang Lữ Văn Khánh đang vận chuyển 120 gói hồng phiến để giao cho Văn Sỹ Đức.

Một ngày sau, Đức bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nội. Từ lời khai của Đức và Khánh, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Lữ Thị Hoa.

- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Hoa mua số ma túy trên từ một người đàn ông không rõ lai lịch theo đơn đặt hàng của Đức. Sau đó, Hoa thuê Khánh đi lấy hàng và giao cho Đức.

Mở rộng vụ án, Công an làm rõ Đức và Hoa còn thực hiện 6 lần mua bán ma túy khác. Trong đó, Khánh trực tiếp đi lấy ma túy và 4 lần giao cho Đức; 2 lần còn lại do Nguyễn Cảnh Anh, người chung sống như vợ chồng với Hoa, thực hiện.

Số ma túy sau khi nhận được, Đức giao một phần cho Phạm Đức Hiệp cất giấu để bán cho các đối tượng trên địa bàn và khu vực lân cận, phần còn lại tự giao dịch.

Cơ quan điều tra xác định Hoa, Đức và Khánh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 16kg ma túy; Cảnh Anh liên quan hơn 4,6kg, còn Hiệp liên quan hơn 744g.

Sau khi đánh giá vai trò của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lữ Thị Hoa và Văn Sỹ Đức án tử hình. Lữ Văn Khánh và Nguyễn Cảnh Anh cùng lĩnh án tù chung thân, trong khi Phạm Đức Hiệp bị tuyên 20 năm tù.


Tags

Công an huyện Quỳ Châu

Công an tỉnh Nghệ An

hồng phiến

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