Từ cụ ông 70 tuổi đến cô bán trà đá 'cày' phim ngắn AI xuyên đêm

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, từ người cao tuổi đến tài xế công nghệ, công nhân hay người bán trà đá đều "nghiện" phim AI, thậm chí thức xem xuyên đêm. Tuy nhiên, sau một thời gian "cày" phim, họ nhận thấy nhiều nội dung độc hại, hư cấu và ảnh hưởng xấu đến tâm lý giới trẻ.

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