Từ cô gái tên K. sinh năm 2010, công an vây bắt hàng loạt đối tượng

Từ đối tượng T.T.K, sinh năm 2010, Công an xã Trịnh Tường và Tổ công tác 373 đã nhanh chóng xác minh, truy vết, bắt giữ nhiều đối tượng.

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Trịnh Tường vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ nhiều trường hợp liên quan.

Cụ thể, vào hồi 16 giờ 40 phút ngày 16/6/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn Bản Trung, xã Trịnh Tường, lực lượng Công an xã Trịnh Tường phối hợp với Tổ công tác 373 phát hiện T.T.K (sinh ngày 05/8/2010, trú tại thôn San Hồ, xã Trịnh Tường) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe mô tô của T.T.K có 2 gói chất bột khô màu trắng, vón cục nghi là ma túy với khối lượng 2,117 gam. Tại cơ quan Công an, K. khai nhận đây là ma túy dạng heroin mua về để sử dụng và bán kiếm lời.

Theo lời khai, chiều ngày 15/6/2026, Phàn Mờ Sá (sinh năm 2000, trú tại thôn San Hồ, xã Trịnh Tường) đã điều khiển xe mô tô chở K. sang xã Dền Sáng mua ma túy. Sau khi mua được ma túy, K. đã trả công cho Sá bằng một gói heroin.

Ngay sau đó, Công an xã Trịnh Tường và Tổ công tác 373 đã nhanh chóng xác minh, truy vết, vận động Phàn Mờ Sá đến trụ sở Công an xã đầu thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, K. và Sá khai nhận đã bán ma túy cho một số đối tượng trên địa bàn, trong đó có Sùng A Di, sinh năm 1979, trú tại thôn Lao Chải, xã Trịnh Tường. Số ma túy còn lại các đối tượng giữ để sử dụng và chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Qua công tác vận động, đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy của Chảo Láo Sử, sinh năm 1991, trú tại thôn Trung Chải, xã Dền Sáng, tỉnh Lào Cai.

Các đối tượng tại công an - Ảnh: Công an Lào Cai

Sau khi thu thập tài liệu, Công an xã Trịnh Tường cùng Tổ công tác 373 đã nhanh chóng chia nhiều tổ công tác tiến hành xác minh, truy vết các đối tượng liên quan. Đến 13 giờ 30 phút ngày 17/6/2026, Sùng A Di có mặt tại trụ sở Công an xã Trịnh Tường làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã mua một gói ma túy của T.T.K và Phàn Mờ Sá với giá 100.000 đồng vào ngày 15/6/2026 và đã sử dụng hết. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy. Công an xã Trịnh Tường đã tiến hành thu mẫu nước tiểu để phục vụ công tác giám định.

Đối với Chảo Láo Sử, ngay trong đêm 16/6/2026, tổ công tác gồm 4 cán bộ Công an xã và Tổ công tác 373 xã Trịnh Tường đã tổ chức xác minh tại thôn Trung Chải, xã Dền Sáng. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định đối tượng thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác vận động, đến 11 giờ 30 phút ngày 19/6/2026, lực lượng chức năng đã vận động thành công Chảo Láo Sử ra đầu thú. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.