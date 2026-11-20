Sự kiện dự kiến sẽ có 800 doanh nghiệp cùng hơn 30.000 người tham dự.

Những năm gần đây, quá trình điện khí hóa giao thông toàn cầu diễn ra với tốc độ nhanh, kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao tại nhiều quốc gia. Thực tế này đặt ra bài toán cân bằng phụ tải cho hệ thống truyền tải và phân phối điện năng, ngay cả ở những nền kinh tế có hạ tầng phát triển.

Tại Hà Lan - quốc gia thuộc nhóm dẫn đầu châu Âu về tỷ lệ phổ cập phương tiện không phát thải - số liệu từ Đài quan sát Nhiên liệu Thay thế châu Âu (EAFO) cho thấy trong năm 2025, nước này ghi nhận 156.139 ô tô con thuần điện (BEV) đăng ký mới, tăng 18,1% so với năm 2024 và chiếm khoảng 40,2% tổng thị phần xe con bán ra.

Nếu tính gộp cả dòng xe hybrid sạc ngoài (PHEV) với 34.137 chiếc, nhóm xe sử dụng điện cắm sạc chiếm tới 49% lượng ô tô con tiêu thụ mới tại thị trường này, bên cạnh mạng lưới hơn 209.500 điểm sạc công cộng và bán công cộng tính đến cuối năm 2025.

Không chỉ xe con, các phương tiện cỡ lớn như xe buýt cũng đã được điện hóa tại Hà Lan.

Tuy nhiên, tốc độ gia tăng nhanh chóng của xe điện và hệ thống trạm sạc đã tạo ra áp lực đáng kể lên lưới điện địa phương. Các nhà điều hành lưới điện cùng cơ quan quản lý tại Hà Lan đã phải lên tiếng cảnh báo về tình trạng nghẽn mạch cục bộ tại các trạm biến áp hạ áp, khiến thời gian chờ đấu nối công suất mới kéo dài.

Để ứng phó với thách thức này, bên cạnh việc đầu tư nâng cấp lưới điện hạ thế, quốc gia này đang từng bước triển khai các giải pháp điều tiết phụ tải như biểu giá sạc linh hoạt theo khung giờ, công nghệ sạc thông minh và thử nghiệm sạc hai chiều (V2G) nhằm tận dụng pin xe điện như các bộ lưu trữ năng lượng phân tán hỗ trợ ngược lại cho lưới điện.

Cả thế giới "khát" năng lượng

Câu chuyện quá tải cục bộ tại Hà Lan dường như chỉ là một lát cắt trong bức tranh rộng lớn hơn về nhu cầu tiêu thụ năng lượng đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu. Ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nguồn cung điện ổn định đang trở thành yếu tố nền tảng, có thể quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Trước hết, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng số đang tạo ra một nhóm phụ tải tiêu thụ điện mới với tốc độ tăng trưởng nhanh. Các trung tâm dữ liệu quy mô lớn (AI Data Centers) vận hành hàng chục nghìn bộ vi xử lý hiệu năng cao liên tục ngày đêm không chỉ tiêu tốn lượng điện năng khổng lồ cho quá trình huấn luyện mô hình và xử lý từng câu lệnh (AI prompts) của người dùng, mà còn đòi hỏi nguồn điện lớn để duy trì hệ thống làm mát.

Bên trong trung tâm dữ liệu của Meta đặt tại Los Lunas, bang New Mexico, Mỹ.

Song song với làn sóng công nghệ, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa tại các nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt ở khu vực châu Á, cũng làm gia tăng đáng kể nhu cầu năng lượng. Khi dân số toàn cầu được dự báo có thể tăng từ mức 8 tỷ lên khoảng 9,5 tỷ người trong hai thập kỷ tới, việc mở rộng sản xuất công nghiệp, xây dựng hạ tầng đô thị và hệ thống y tế sẽ kéo theo mức tiêu thụ điện và nhiên liệu tăng lên tương ứng.

Bên cạnh đó, mức sống người dân được cải thiện cùng tác động của biến đổi khí hậu cũng góp phần đẩy cao biểu đồ phụ tải. Tình trạng nắng nóng cực đoan xuất hiện với tần suất dày đặc hơn khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ và hệ thống trữ lạnh tăng mạnh vào các tháng cao điểm.

Do vậy, nhiều chuyên gia nhận định thế giới đang bước vào giai đoạn cần bổ sung đồng thời nhiều dạng nguồn năng lượng khác nhau - từ khí tự nhiên, LNG cho đến năng lượng tái tạo - nhằm vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa duy trì chi phí hợp lý cho nền kinh tế .

Điểm hẹn quốc tế tại Hà Nội

Trước bài toán bảo đảm nguồn cung năng lượng cho tăng trưởng, Việt Nam cũng đang đứng trước nhu cầu huy động nguồn vốn đầu tư lớn cho phát triển nguồn và lưới điện, ước tính khoảng 136,3 tỷ USD trong giai đoạn 2026 - 2030 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Trong bối cảnh đó, Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027 (GEEC 2027) đã được công bố tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Hà Nội) từ ngày 26 đến 28/5/2027.

Sự kiện là hoạt động khởi đầu trong khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events - đơn vị quốc tế chuyên tổ chức các triển lãm, hội nghị quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng. Theo thông tin từ ban tổ chức, GEEC 2027 dự kiến quy tụ hơn 800 đơn vị trưng bày, 450 diễn giả, 120 phiên hội thảo cùng khoảng 30.000 khách tham quan đến từ Việt Nam, khu vực Đông Nam Á và nhiều quốc gia khác.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) sẽ là nơi tổ chức GEEC 2027.

Về mặt không gian, khu vực triển lãm có quy mô dự kiến 6 sảnh, được quy hoạch theo các nhóm ngành trọng tâm gồm điện, khí đốt, năng lượng tái tạo và giao thông xanh. Cụ thể, các phân khu chuyên ngành bao gồm mảng nguồn điện, lưới điện và hạ tầng tiện ích; LNG, khí đốt, an ninh năng lượng, tài chính và thiết bị triển khai dự án; năng lượng tái tạo, lưu trữ và giải pháp vận hành linh hoạt; cùng phân khu giao thông xanh, hạ tầng xe điện, điện khí hóa, AI và số hóa.

Ngoài ra, sự kiện còn bố trí khu trưng bày quốc gia với sự góp mặt dự kiến từ Ý, Trung Quốc, Đức, UAE, bên cạnh không gian đổi mới sáng tạo, Không gian Thế hệ trẻ và Câu lạc bộ Năng lượng Toàn cầu.

Sơ đồ mặt bằng tổ chức GEEC 2027.

Đánh giá về vai trò của năng lượng đối với sự phát triển chung tại lễ công bố sự kiện, ông Geoff Dickinson, Tổng giám đốc toàn cầu của dmg events nhận định rằng năng lượng được xem là yếu tố quan trọng nhất để phát triển nền kinh tế.

Ông cho rằng đà tăng trưởng của Việt Nam đang mở ra dư địa cho toàn bộ chuỗi giá trị ngành, từ phát triển nguồn cung mới đến hiện đại hóa hạ tầng truyền tải, đồng thời kỳ vọng GEEC 2027 sẽ tạo không gian để các doanh nghiệp và đối tác quốc tế trao đổi trực tiếp về nhu cầu đầu tư và công nghệ.

Ông Geoff Dickinson (CEO của dmg events) nhận định rằng năng lượng là yếu tố quan trọng nhất để phát triển nền kinh tế.

Cùng chia sẻ góc nhìn về quy mô và tính chất của sự kiện sắp tới, ông Christopher Hudson, Chủ tịch của dmg events cho biết cả thế giới sẽ tới Hà Nội vào năm sau, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi không phải đơn vị tổ chức nhiều sự kiện nhất thế giới, mà chúng tôi làm những sự kiện quan trọng bậc nhất”.

Theo đại diện dmg events, mục tiêu của triển lãm là kết nối các tập đoàn năng lượng quốc tế với cơ quan quản lý và doanh nghiệp đầu ngành trong nước như Bộ Công Thương, Petrovietnam, EVN hay Petrolimex, qua đó thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác thực chất và gia tăng giá trị kinh tế nội địa.

Bên cạnh hoạt động trưng bày công nghệ, chuỗi Hội nghị Chiến lược và Hội nghị Chuyên ngành diễn ra song song sẽ tập trung thảo luận về các ưu tiên an ninh năng lượng, cơ chế thu hút vốn đầu tư cũng như giải pháp kỹ thuật trong vận hành lưới điện, lưu trữ năng lượng và chuyển dịch xanh. Qua đó, sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn lực quốc tế cho quá trình phát triển hạ tầng năng lượng của Việt Nam trong giai đoạn tới.