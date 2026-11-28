Theo Gazprom, việc châu Âu loại bỏ nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga có thể khiến giá khí đốt tiếp tục tăng ngay từ đầu năm 2027.

Ngày 27/11, ông Kirill Polous - lãnh đạo một đơn vị thuộc Tập đoàn Năng lượng Nga Gazprom - cảnh báo giá khí đốt tại châu Âu nhiều khả năng sẽ tiếp tục leo thang sau khi lệnh cấm nhập khẩu LNG của Nga có hiệu lực.

"Theo kế hoạch REPowerEU, châu Âu dự định loại bỏ hoàn toàn LNG của Nga kể từ ngày 1/1/2027. Đáng chú ý, đây là nguồn cung LNG lớn thứ hai của khu vực. Do đó, giá khí đốt nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng ngay sau khi quyết định này có hiệu lực", ông Polous cho biết.

Đại diện Gazprom cũng cho rằng những quyết định thiếu cân nhắc của các cơ quan quản lý và giới hoạch định chính sách châu Âu không chỉ khiến khu vực này phải chịu giá khí đốt cao mà còn ảnh hưởng tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đã đẩy phí bảo hiểm tàu biển và cước vận tải tăng mạnh, kéo theo giá năng lượng leo thang.

Theo ông Polous, hiện vẫn rất khó dự báo thời điểm hoạt động hàng hải qua eo biển này có thể được khôi phục hoàn toàn.

Theo TASS