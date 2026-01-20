Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, đây cũng là thời điểm mà nhiều cơ quan, doanh nghiệp bắt đầu lên kế hoạch tổ chức tiệc tất niên. Tuy nhiên, một câu chuyện vừa xảy ra đã khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi một nhân viên bị cấp trên sa thải chỉ vì không chịu lên sân khấu biểu diễn.

Sự việc bắt đầu khi Công đoàn Thâm Quyến (Trung Quốc) công bố một trường hợp điển hình vào ngày 15/1 vừa qua. Cụ thể, lãnh đạo một công ty tại Thâm Quyến đã yêu cầu nhân viên tên Tiểu Minh (tên nhân vật đã được thay đổi) biểu diễn một tiết mục độc thoại hài kịch trong buổi tiệc tất niên sắp tới. Lấy lý do công việc hiện tại quá bận rộn, Tiểu Minh đã khéo léo từ chối lời đề nghị này. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cho rằng hành động của anh là "không nể mặt" cấp trên. Ngay ngày hôm sau, công ty đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với Tiểu Minh với lý do không chấp hành sự sắp xếp của công ty và tự ý nghỉ việc, bị khép vào tội vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Không chấp nhận quyết định vô lý này, Tiểu Minh đã quyết định nhờ đến trọng tài lao động để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Trải qua các quy trình từ phán quyết trọng tài, xét xử sơ thẩm đến hòa giải phúc thẩm, cuối cùng tòa án đã nhận định rằng công ty nói trên đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Theo đó, phía công ty bắt buộc phải thanh toán một khoản tiền bồi thường một lần cho Tiểu Minh theo đúng quy định.

Vấn đề đặt ra là liệu tiệc tất niên có thực sự thuộc phạm vi công việc hay không? Theo phân tích từ phía Công đoàn Thâm Quyến, tính chất của buổi tiệc phụ thuộc vào việc nhân viên có tự nguyện tham gia hay không. Nếu đơn vị sử dụng lao động yêu cầu "toàn bộ nhân viên phải có mặt" và gắn hoạt động này với việc chấm công hoặc đánh giá hiệu suất, khiến nhân viên phải đối mặt với các hình thức kỷ luật nếu vắng mặt, thì hoạt động đó mang tính bắt buộc và được tính là thời gian làm việc. Ngược lại, nếu công ty xác định dựa trên nguyên tắc tự nguyện, không chấm công và không có bất kỳ hình thức xử phạt nào đối với người không tham gia, thì đây được coi là hoạt động phúc lợi doanh nghiệp.

Công đoàn Thâm Quyến cũng đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với các đơn vị sử dụng lao động. Các công ty không được mượn danh nghĩa tiệc tất niên để lạm dụng quyền quản lý và xử phạt nhân viên. Đối với những hoạt động không mang tính bắt buộc, nhân viên hoàn toàn có quyền từ chối và công ty không thể lấy đó làm lý do để sa thải hay trừ lương. Trong trường hợp hoạt động là bắt buộc nhưng diễn ra ngoài giờ làm việc, đơn vị sử dụng lao động phải bố trí nghỉ bù hoặc trả lương làm thêm giờ theo đúng quy định pháp luật, đồng thời phải đảm bảo quyền nghỉ ngơi và các quyền lợi hợp pháp khác của nhân viên.

Vụ việc đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều tỏ ra bất bình trước cách hành xử của công ty. Nhiều người than phiền rằng thân phận "trâu ngựa" hằng ngày đã phải tăng ca đến kiệt sức, cuối năm còn phải gồng mình diễn trò giải khuây cho lãnh đạo. Một số ý kiến khác thẳng thắn góp ý các bộ phận nhân sự nên dành thời gian tìm hiểu kỹ Luật Lao động trước khi ra các quyết định cảm tính như trên.

Nguồn: Sohu