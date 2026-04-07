HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ chiều nay, Công đoàn lấy ý kiến người lao động về phương án "nối" 2 kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ và 30/4 - 1/5

Phạm Trang (T/H) |

Mặc dù thời điểm lấy ý kiến chỉ còn cách kỳ nghỉ lễ khoảng ba tuần, song Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến, bảo đảm việc đề xuất (nếu có) tuân thủ quy định pháp luật và hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Theo thông tin báo Hà Nội Mới, ngày 7/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, từ chiều nay sẽ tiến hành lấy ý kiến người lao động liên quan đến phương án hoán đổi lịch nghỉ lễ.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, động thái này được thực hiện sau khi cơ quan công đoàn tiếp nhận một số đề xuất từ công đoàn cơ sở và người lao động về việc điều chỉnh lịch nghỉ để kéo dài thời gian nghỉ lễ.

Mặc dù thời điểm lấy ý kiến chỉ còn cách kỳ nghỉ lễ khoảng ba tuần, song Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến, bảo đảm việc đề xuất (nếu có) tuân thủ quy định pháp luật và hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động, trước khi báo cáo Bộ Nội vụ.

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch) trùng vào chủ nhật (26/4) nên theo quy định, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27/4). Tuy nhiên, từ thực tế sản xuất, một số doanh nghiệp đã đề xuất chuyển ngày nghỉ bù sang 29/4 hoặc 2/5 nhằm tạo kỳ nghỉ liền mạch hơn.

- Ảnh 1.

Hai kỳ nghỉ lễ trong tháng 4 cách nhau hai ngày làm việc bình thường 28-29/4. Đồ họa: Tạ Lư/ VNExpress

Trong trường hợp giữ nguyên quy định hiện hành, người lao động làm việc theo chế độ nghỉ một ngày/tuần vẫn phải đi làm vào thứ bảy, khiến kỳ nghỉ bị gián đoạn, khó bố trí thời gian nghỉ ngơi dài ngày.

"Quy định nghỉ bù ngay sau ngày kế tiếp nếu ngày lễ trùng với cuối tuần đôi lúc tạo nên tình huống khó khăn nhất định như năm nay nên việc lấy ý kiến là cần thiết", ông Hiểu nói thêm, theo VNExpress.

Cách giỗ Tổ ba tuần, một số doanh nghiệp khu vực tư nhân đã chủ động thông báo hoán đổi ngày làm việc bình thường hoặc chuyển sang phép năm để nối liền hai kỳ lễ cho lao động nghỉ 8-9 ngày. Song nhiều doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động, nghỉ một ngày giỗ Tổ Hùng Vương và hai ngày dịp 30/4-1/5.

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch rơi vào chủ nhật 26/4 nên lao động được nghỉ bù thứ hai 27/4. Người có chế độ hai ngày nghỉ hàng tuần sẽ có đợt nghỉ lễ kéo dài ba ngày liên tục, từ thứ bảy 25/4 đến hết thứ hai 27/4. Người có chế độ một ngày nghỉ chủ nhật hàng tuần thì được nghỉ lễ hai ngày, 26-27/4.

Tương tự với kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, lao động có chế độ hai ngày nghỉ hàng tuần có đợt nghỉ lễ dài bốn ngày liên tục, từ thứ năm đến hết chủ nhật, tức 30/4 đến hết 3/5. Người có chế độ một ngày nghỉ hàng tuần chỉ được nghỉ hai ngày 30/4 và 1/5.

Trường hợp làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần trong kỳ lễ thì người sử dụng lao động phải trả ít nhất bằng 200% lương. Nếu người đó làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần mà ngày đó trùng với nghỉ lễ thì được nhận ít nhất 300% tiền lương.

Tags

nghỉ lễ

lấy ý kiến

Công đoàn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại