Từ chiều nay 1/9, các xe đi cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân lưu ý ngay để chủ động hành trình

Nhằm giảm áp lực giao thông theo hướng các tỉnh phía Nam về Hà Nội, lực lượng CSGT có thể triển khai phương án tổ chức cho phương tiện lưu thông sang một phần chiều đường ngược lại trên cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân.

Trước nguy cơ lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam đổ về Hà Nội tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, sáng ngày 1/9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân.

Trong đó, lực lượng chức năng dự kiến có thể tạm thời “mượn làn” ở chiều đường đối diện để nâng cao khả năng thông hành theo hướng về Hà Nội.

Theo phương án của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 thuộc Cục CSGT, khi lưu lượng phương tiện trên tuyến tăng cao, các xe đi thẳng về Hà Nội có thể được tổ chức lưu thông trên một phần chiều đường đối diện, tại đoạn từ Km259 đến Km211.

Đối với chiều từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam, tại nút giao Đại Xuyên, Km211, các phương tiện sẽ được hướng dẫn rời khỏi cao tốc và chuyển sang Quốc lộ 1A để tiếp tục hành trình.

Trong thời gian thực hiện phương án này, lực lượng chức năng sẽ tạm thời không cho phương tiện đi vào cao tốc theo hướng Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An và các tỉnh phía Nam tại các nút giao Km219 (Vực Vòng), Km227 (Phú Thứ), Km230 (Liêm Tuyền) và Km241 (Liêm Sơn).

Trong khi đó, các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi về Hà Nội nhưng có nhu cầu rời cao tốc tại các nút giao Liêm Sơn, Liêm Tuyền, Phú Thứ và Vực Vòng vẫn lưu thông trên chiều đường bình thường. Các xe sử dụng làn số 2 hoặc làn số 3 để ra khỏi cao tốc tại các vị trí này.

Với những phương tiện đi thẳng về Hà Nội, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn xe di chuyển vào làn số 1, sát dải phân cách. Đến Km259, phương tiện sẽ được chuyển sang lưu thông trên chiều đường đối diện được “mượn”, tiếp tục đi đến Km211 trước khi nhập trở lại chiều đường chính tại khu vực nút giao Đại Xuyên.

Phương án này được xây dựng nhằm nâng cao năng lực thông hành theo hướng về Hà Nội trong thời điểm lưu lượng phương tiện tăng đột biến, qua đó hạn chế nguy cơ xảy ra ùn tắc kéo dài trên cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân.

Cục CSGT cho biết việc “mượn làn” không được thực hiện cố định mà sẽ được lực lượng chức năng chủ động triển khai tùy thuộc vào tình hình giao thông thực tế trên tuyến, dự kiến có thể kích hoạt trong chiều 1/9 hoặc ngày 2/9/2026.

Khi đi qua khu vực đang tổ chức phân luồng, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và không tự ý chuyển làn. Đồng thời, cần chú ý quan sát hệ thống cọc tiêu, biển báo tạm thời và tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng CSGT.

Cục CSGT khuyến cáo người dân chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp và thực hiện đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển.

(Ảnh minh họa: Internet)