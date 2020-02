Tự “cách ly” bản thân khỏi virus Corona khi bay

Dù được khuyến cáo tránh những nơi đông đúc để không bị lây nhiễm nCoV, tuy nhiên, vì lý do công việc, học tập, du lịch…, hàng không vẫn là loại hình di chuyển thuận tiện, an toàn nhất so với các phương tiện vận tải khác do việc kiểm soát được thực hiện chặt chẽ từ sân bay đến trên tàu bay.

Ngay khi dịch nCoV được công bố, các sân bay của Việt Nam đều đã tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa dịch.

Theo đó, các cảng hàng không quốc tế đều trang bị máy đo thân nhiệt để theo dõi, kịp thời phát hiện, cách ly y tế các trường hợp có biểu hiện bệnh. Các hãng bay cũng vào cuộc khi ngoài công tác đảm bảo an toàn bay như thường lệ, còn tiến hành khử trùng máy bay sau mỗi chuyến bay; phi hành đoàn của các hãng hàng không đều đeo khẩu trang trong quá trình hướng dẫn, phục vụ khách…

Ông Lưu Đức Khánh, giám đốc điều hành của Vietjet, cho biết hãng đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, Cục Hàng không Việt Nam, các nhà chức trách, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong các công tác phòng, chống dịch nCoV, đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe cho hành khách, tổ bay và nhân viên các khối trong công ty.

Các phi hành đoàn Vietjet đều được kiểm tra sức khỏe trước khi bắt đầu ngày làm việc. Bất kỳ ai có dấu hiệu bất thường về sức khỏe hoặc có nghi ngờ về bệnh liên quan đến dịch, sẽ được điều chuyển để theo dõi.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hà, phụ trách y tế của Vietjet, khẳng định hành khách trên các chuyến bay của Vietjet hoàn toàn có thể yên tâm về công tác phòng chống dịch của hãng bởi Vietjet áp dụng chuẩn mực quốc tế cao nhất của WHO, IATA. Bên cạnh đó là sự tham gia của các cảng hàng không, y tế, hải quan, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các nhà chức trách để đảm bảo an toàn cho phương tiện, sức khoẻ hành khách và phi hành đoàn.

Mặc dù vậy, bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng và hãng hàng không, mỗi cá nhân cần trang bị cho mình những kiến thức và cách thức cần thiết để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Dưới đây là những cách để giúp mỗi người hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm nCoV khi bay:

Tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế

Dịch nCoV thường lây lan qua đường hô hấp do cơ thể người tiếp xúc với dịch nhầy hoặc chất lỏng từ nước bọt của người bệnh. Không chỉ lây trực tiếp ở khoảng cách tiếp xúc gần, các hạt chất lỏng mang virus Corona có thể dính nhiều vật dụng mà nhiều người hay tiếp xúc.

Vì vậy, Bộ Y tế đã khuyến cáo, tại những nơi đông người và có nguy cơ lây nhiễm cao, người dân nên đeo khẩu trang và chú ý luôn giữ tay thật sạch để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Phi hành đoàn của các hãng hàng không đều đeo khẩu trang trong quá trình hướng dẫn và phục vụ khách trong dịch cúm Corona. Ảnh: Tiền Phong

Rửa sạch tay khi chạm vào các vật dụng nơi công cộng và hạn chế chạm tay vào mắt, mũi, miệng. Rửa tay theo tiêu chuẩn là phải sử dụng xà phòng và chà rửa tay ít nhất 20 giây trong nước. Để chủ động hơn, bạn có thể mang theo dung dịch rửa tay khô.

Chủ động báo tiếp viên khi người bên cạnh có vấn đề sức khỏe

Theo một số nghiên cứu được công bố, dịch nCoV có biểu hiện khá giống với cảm lạnh thông thường như: sốt, ho, sổ mũi, đau họng nên rất khó phát hiện. Cũng giống như các bệnh liên quan đến hô hấp, người bình thường có thể bị lây bệnh khi đứng gần người nhiễm bệnh trong khoảng cách từ 2m, thời gian tiếp xúc trên 10 phút.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh, đừng ngần ngại chủ động báo ngay cho tiếp viên khi nhận thấy người ngồi cạnh bạn có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Tiếp viên hàng không sẽ biết cách ứng phó kịp thời để đảm bảo sự an toàn chung cho cả chuyến bay.