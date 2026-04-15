HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tự bỏ tiền mua nước cho khách, shipper 68 tuổi bất ngờ nhận 1 tỷ đồng tiền “bo”

Phạm Trang |

Một hành động nhỏ trong đêm giao hàng bận rộn đã khiến cuộc đời của người đàn ông 68 tuổi thay đổi theo cách không ai ngờ tới.

Một buổi tối thứ Sáu bận rộn cuối tháng 3 tại Boise, bang Idaho, Mỹ, đã trở thành bước ngoặt đáng nhớ trong cuộc đời của Dan Simpson, một nhân viên giao pizza 68 tuổi.

Khi nhận đơn hàng gồm một chiếc pizza double pepperoni và một chai Diet Coke 2 lít, Simpson gặp phải một vấn đề nhỏ. Cửa hàng đã hết nước. Thay vì bỏ qua hoặc thông báo hủy, ông lặng lẽ ghé vào một cửa hàng khác, tự bỏ tiền túi mua nước để hoàn thành đơn hàng cho khách.

Hành động này được ghi lại qua camera trước cửa nhà của Brian Wilson và vợ. Trong đoạn video, Simpson giải thích rằng ông đã cố gọi điện nhưng không liên lạc được nên quyết định tự xử lý. Trước sự bất ngờ của khách, ông chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Không sao đâu.”

Khi được đề nghị tăng thêm tiền tip, Simpson từ chối và cho rằng số tiền 6,6 USD (khoảng 170.000 đồng) ban đầu đã là “một khoản tip ổn rồi”. Trước khi rời đi, ông chia sẻ thêm rằng mình đã làm công việc này suốt 14 năm và sẽ nghỉ hưu sau 26 ngày nữa.

Đoạn video sau đó được đăng lên TikTok và nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút hơn 3 triệu lượt xem. Hàng loạt bình luận bày tỏ sự xúc động trước hành động tử tế giản dị của người shipper lớn tuổi.

Điều khiến Brian Wilson xúc động hơn nữa là Simpson hoàn toàn không biết hoàn cảnh của gia đình họ. Cả hai vợ chồng đều bị suy giảm thị lực do bệnh viêm sắc tố võng mạc. Vợ anh bị mù và không thể lái xe, còn anh chỉ có thể lái xe vào ban ngày.

“Ngay cả khi không biết điều đó, ông ấy vẫn sẵn sàng làm nhiều hơn mức cần thiết. Điều đó thực sự khiến chúng tôi bất ngờ,” Wilson chia sẻ.

Ban đầu, Wilson quay lại cửa hàng vào ngày hôm sau để gửi thêm 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng) tiền tip. Tuy nhiên, trước sự kêu gọi từ cộng đồng mạng, vợ chồng anh đã lập một chiến dịch GoFundMe với tên gọi “Gây quỹ tiền tip cho Dan - người giao pizza - trước ngày nghỉ hưu”.

Chỉ trong ngày đầu tiên, chiến dịch đã nhận được vài nghìn USD. Con số này nhanh chóng tăng vọt và hiện đã vượt mốc 152.000 USD (khoảng hơn 1 tỷ đồng).

Wilson cho biết họ dần cảm thấy như trở thành “cháu nuôi” của Simpson. Về phía mình, người đàn ông 68 tuổi vẫn giữ sự khiêm tốn. Ông thậm chí còn quay lại tặng thêm cho gia đình Wilson ba chai Diet Coke cùng một phiếu quà tặng của Domino’s.

Simpson chia sẻ rằng ông đã cai rượu được 24 năm và tin rằng đây là “trái ngọt” của những nỗ lực trong suốt quãng thời gian đó. “Tôi nghĩ Chúa đang ban phước cho mình ngay trước khi nghỉ hưu,” ông nói.

Theo đại diện Domino’s, hành động của Simpson là minh chứng rõ ràng cho sự tận tâm và lòng tốt trong công việc, đồng thời cho thấy những cử chỉ nhỏ đôi khi lại tạo ra tác động lớn nhất.

Dù chuẩn bị nghỉ hưu khỏi công việc chính tại Sở Nông nghiệp bang Idaho, Simpson không có ý định dừng hẳn việc giao pizza. Ông cho biết mình vẫn muốn tiếp tục làm việc bán thời gian vì yêu thích môi trường và đồng nghiệp trẻ.

Một trong những ước mơ sau khi nghỉ hưu của ông là được đến thăm rừng gỗ đỏ và dành thời gian quan sát, chụp ảnh các loài thực vật bản địa. “Tôi vẫn muốn đi làm. Một ông già thì không nên ngồi yên,” Simpson nói.

Nguồn: Today

Lưu Bị có một “thần kỹ”, Trương Phi bắt chước theo, không ngờ lại dẫn đến vụ bê bối xôn xao thời Tam Quốc
Tags

shipper

tiền bo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Mỹ dàn 15 tàu chiến "siết vòng vây", phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại