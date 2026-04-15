Từ bỏ sự nghiệp ở Mỹ, Tiến sĩ công nghệ trở về Trung Quốc làm đạo sĩ: Câu nói thu hút một triệu lượt thích

CEO Đạo giáo của Thung lũng Silicon

Ông Zhang Gaocheng, 74 tuổi, được chú ý sau khi tham dự cuộc họp Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) tại Bắc Kinh vào đầu tháng 3.

Sinh ra ở Bắc Kinh, ông tốt nghiệp đại học ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc với bằng cử nhân khoa học máy tính và được cử đi giảng dạy tại Đại học Chiết Giang danh tiếng ở phía đông tỉnh Chiết Giang vào đầu những năm 1980.

Trong thời gian này, ông đã chuyển sang tìm hiểu Đạo giáo. Năm 1986, Zhang nhận được tài trợ từ chính phủ Trung Quốc đại lục để nghiên cứu công nghệ thông tin tại Đại học Quản lý Maharishi ở Iowa, Mỹ.

Ông Zhang Gaocheng. Ảnh: SCMP

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, ông thành lập một công ty công nghệ cao. Khi ở Mỹ, ông Zhang có biệt danh là "CEO Đạo giáo của Thung lũng Silicon".

Cuối cùng, ông từ bỏ sự nghiệp và quyền cư trú vĩnh viễn tại Mỹ, trở về Trung Quốc vào năm 2000, trở thành người trông nom Tongbai Palace, một địa điểm quan trọng của Đạo giáo, ở Chiết Giang.

Hai thập kỷ qua, ông đã biến nơi này thành một trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế quan trọng.

Câu nói thu hút 1 triệu lượt thích

Ông Zhang thường xuyên diễn thuyết cả trực tuyến và ngoại tuyến để quảng bá và truyền đạt kiến thức.

Tại cuộc họp của Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), câu nói của ông: "Con người nên giữ gìn năng lượng trong những lúc khó khăn của cuộc sống và không nên gắng sức quá mức" đã lan truyền rộng rãi, thu hút một triệu lượt thích.

Ông cũng nói thêm: "Trong thế giới này, mọi người đều đang tẩy não người khác trong khi đồng thời cũng bị tẩy não. Do đó, nỗ lực của cá nhân là vô cùng quan trọng".

"Đừng dốc hết sức lực. Tôi không chủ trương thụ động, mà chỉ khuyên nên tránh làm việc quá sức không cần thiết. Hãy tránh làm việc quá sức", ông nhấn mạnh.

Ông Zhang Gaocheng tại Tongbai Palace. Ảnh: SCMP

Nhiều lời khuyên của Zhang đã nhận được sự hưởng ứng, bao gồm:

"Thật tuyệt khi bạn đi chậm và bước những bước nhỏ. Sau cùng, bạn vẫn đang tiến về phía trước."

"Hãy ngăn chặn những cảm xúc như giận dữ và lo lắng trong vòng 30 giây. Nếu không, những cảm xúc đó sẽ gây hại cho bạn."

Ông khuyến khích giới trẻ nên tiết chế việc theo đuổi vật chất: "Đừng quá chú trọng đến của cải vật chất; thay vào đó, hãy quay trở lại với nội tâm của mình. Với quyết tâm mạnh mẽ, thành công bên ngoài sẽ đến một cách tự nhiên".

Ông cũng khuyên mọi người nên đi ngủ trước 10 giờ tối, vì đó là "khoảng thời gian vàng" để cơ thể phục hồi: "Nếu bạn ngủ ngon giấc, bạn sẽ có tất cả mọi thứ".

Nhiều người dùng trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục đã bị thu hút bởi những lời khuyên của ông.

"Tôi đã học được rất nhiều điều từ bậc thầy này", một người theo dõi trực tuyến bình luận.