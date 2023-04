Từ bỏ nghề giáo viên, chàng trai gia nhập “ông lớn” ngành điện tử thế giới: Lên chức vù vù, tậu nhà đẹp chỉ với 3 bí quyết

He Zibin (Trung Quốc) tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tương Đàm (tỉnh Hồ Nam), chuyên ngành Khoa học máy tính. He Zibin không ở lại quê nhà trở thành giáo viên như kỳ vọng của gia đình mà quyết định phiêu lưu ra thế giới bên ngoài.

Sau đó, chàng trai trẻ quyết định gia nhập vào công ty Foxconn khi mới 23 tuổi và vị trí ban đầu của anh là kỹ sư kiểm tra máy tính tại bộ phận kinh doanh. Mức lương khởi điểm vào năm 1999 khi đó của anh là 700 NDT cùng với nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

Foxconn là tập đoàn đa quốc gia được thành lập từ năm 1974 với trụ sở chính nằm ở Đài Loan (Trung Quốc). Foxconn là nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất thế giới. Công việc chính của Foxconn là lắp ráp và sản xuất các sản phẩm điện tử cho những công ty lớn tại Mỹ, Canada, Trung Quốc,… Trong các sản phẩm được họ sản xuất, nổi bật nhất có Iphone, Ipad (Apple), Kindle (Amazon), PlayStation (Sony),…

1. Tinh thần học hỏi tuyệt vời

He Zibin hạ quyết tâm và đặt chân lên chuyến tàu đi về phía nam, nuôi dưỡng khát vọng chinh phục ước mơ vĩ đại của mình. Chuyến tàu năm ấy đã thật sự thay đổi cuộc đời anh, đưa anh tới Foxconn – một trong những tập đoàn sừng sỏ bậc nhất thế giới.

Không lâu sau khi vào làm tại công ty, phòng kinh doanh đã tiếp nhận đơn đặt hàng lớn sản xuất máy tính. He Zibin được chuyển đến bộ phận bảo trì bo mạch chính của màn hình. Lần đầu nhìn thấy bo mạch chủ của màn hình tất cả trong một hệ thống, anh thấy đây không chỉ là sản phẩm công nghiệp mà còn là một tác phẩm nghệ thuật thú vị.

Các mạch nằm trong bo mạch chủ rất phức tạp và không có trật tự. Đồng thời, hàng nghìn link kiện được sắp xếp dày đặc trên bo mạch chủ tạo nên sự khác biệt. Chàng trai trẻ He Zibin vừa làm vừa học hỏi để nâng cao kiến thức chuyên môn.

Trong quá trình làm việc, He Zibin đã gặp một sự cố nhỏ. Đó là bo mạch chính của màn hình do anh sửa bị hỏng, đứt mạch, buộc anh phải làm lại. He Zibin rất hoang mang, lo lắng. Anh chắc chắn mình đã hàn chắc các linh kiện điện tử vào bo mạch chủ. Vậy tại sao có thể hỏng?

He Zibin chạy khắp nơi để hỏi đồng nghiệp nhưng tất cả mọi người đều không biết. Sau đó, anh tìm đến người trực tiếp quản lý mình để nhờ sự hỗ trợ, người đó là You Zhiwei. Cuối cùng anh cũng hiểu được nguyên nhân gây ra lỗi sai.

He Zibin vừa trách bản thân, vừa vô cùng cảm động trước sự tận tình của người quản lý. Anh tiếp tục say mê làm việc, không hiểu điều gì lập tức hỏi mọi người xung quanh đến khi hiểu mới thôi. Anh cũng thường ở lại làm thêm giờ, quan sát học nghiên cứu. He Zibin ở lại công ty đến 10 giờ tối là chuyện bình thường.

Kết thúc mỗi ngày làm việc, He Zibin sẽ ghi lại những điều đáng chú ý vào một cuốn sổ ta để xem xét và suy ngẫm. Cuốn sổ ghi lại nội dung của từng hoạt động và cột đánh giá mức độ hoàn thành công việc. Nhờ cố gắng không ngừng nên chỉ sau 1 năm, He Zibin đã trở thành nhân viên được lãnh đạo tin tưởng của bộ phận phụ trách sửa chữa bo mạch chính.

Sau này, từ những kiến thức cùng kỹ năng học được, He Zibin còn viết nhiều cuốn sách chuyên môn để hướng dẫn nhân viên cấp dưới.

2. Chớp lấy thời cơ nhanh chóng

Cơ hội luôn đến với những người biết cố gắng. Và sự nỗ lực của He Zibin được lãnh đạo ghi nhận nên tháng 7/2000, anh nhận được thông báo sang Cộng hoà Séc làm việc trong 3 tháng.

Là người vững chuyên môn về khoa học máy tính và có vốn tiếng Anh tốt nên He Zibin là một trong những nhân viên được cử đi. He Zibin không ngờ một ngày bản thân có thể ra nước ngoài, ngắm nhìn thế giới xinh đẹp. Anh chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ được tới châu Âu cách xa ngàn vạn dặm so với quê hương Hồ Nam của anh. Anh thầm cảm ơn Foxconn đã trở thành bàn đạp để anh tiến bước.

Để cải thiện kỹ năng nghe và nói tiếng Anh, He Zibin đã chi 600 NDT vào thời điểm đó để mua một chiếc máy nghe nhạc chất lượng cao. Trong khi đó, thu nhập hằng tháng của anh chỉ 1500 NDT.

Tại nhà xưởng ở Cộng hoà Séc, nhiệm vụ của He Zibin không chỉ sửa chữa bo mạch chủ mà còn xây dựng một đội bảo trì chuyên nghiệp. Sau khi trở về Trung Quốc, He Zibin được thăng chức lên vị trí trưởng phòng.

Vào mùa hè năm 2001, nhà máy tại Cộng hoà Séc đã nhận được đơn đặt hàng số lượng lớn cho các sản phẩm mới từ khách hàng nhưng lại thiếu nhân lực chất lượng cao. He Zibin lại được cử sang nhưng lần này anh chịu trách nhiệm quản lý 4 dây chuyền sản xuất với gần 300 nhân viên.

Trong quá trình làm việc, anh xảy ra mâu thuẫn với quản lý người Séc do bất đồng ngôn ngừng và quan điểm. He Zibin rút ra kinh nghiệm bản thân không nên nóng vội, cần học cách giao tiếp nhẹ nhàng. Anh chủ động mời quản lý người Séc uống cà phê. Dần dần đối phương giảm bớt sự căng thẳng, khó chịu. Nhờ vậy mà công việc trở nên thuận lợi, đem lại hiệu quả .

3. Không ngại đổi mới bản thân

Vào tháng 5/2002, sau khi trở về từ Cộng hoà Séc, He Zibin được thăng chức lên Phó giám đốc bộ phận quản lý bảo trì.

Tuy nhiên về sau do hứng thú với lĩnh vực mới nên He Zibin quyết định chuyển sang lĩnh vực khác. Anh chuyển đến phòng kế hoạch của bộ phận kinh doanh của VMI HUB làm việc, giữ chức vụ Trưởng phòng kế toán. Đối với anh, đây là lĩnh vực hoàn toàn mới lạ nên anh gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên thông qua việc học hỏi, He Zibin dần thích nghi với công việc.

Trong quãng thời gian làm việc tại VMI HUB, anh gặp được người tâm đầu ý hợp, sau đó cả hai kết hôn. He Zibin quyết định mua một căn hộ cao cấp gần ga tàu Bắc Thâm Quyến.

Vào tháng 4/2004, công ty xây dựng nhà máy ở Indiana (Hoa Kỳ). He Zibin được điều chuyển tới đó và anh đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc. Đến tháng 10/2005, do hạn chế về mặt bằng, năng lực sản xuất của nhà máy Indiana không thể đáp ứng nhu cầu khách hàng và cần di dời đến địa điểm mới. Vì thế, He Zibin lại tiếp tục chuyển địa điểm làm việc với bao trọng trách dồn lên đôi vai.

Công nhân Mỹ không làm thêm giờ vào cuối tuần mà thời gian không nhiều. Để không làm chậm trễ việc vận chuyển thiết bị, He Zibin nhờ một người lái xe nâng dạy anh cách điều khiển xe. May mắn xe nâng số hộp tự động có khả năng hoạt động tốt nên anh dễ dàng học được.

Vào ngày thứ bảy và chủ nhật, chỉ còn He Zibin và 11 đồng nghiệp khác làm việc. Anh và mọi người làm việc luân phiên nên cuối cùng đến ngày thứ hai, công việc cũng được hoàn thành. Chỉ trong 3 ngày, đội nhóm của anh đã phân loại và vận chuyển 300 pallet vật liệu, đạt được mục tiêu đặt ra ban đầu.

Qua quá trình làm việc, He Zibin tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng, di dời và vận hành các trung tâm phân phối kho hàng. Đồng thời, anh rèn luyện được khả năng làm việc độc lập cho mình. Sau khi văn phòng VMI HUB được mở rộng, He Zibin được giao những nhiệm vụ quan trọng khác.

Đến năm 2018, He Zibin được thăng chức làm Giám đốc quản lý văn phòng điều hành JUSDA. Đầu năm 2022, dịch COVID-19 bùng phát, He Zibin được giao nhiệm vụ xây dựng trạm kết nối Dabaoyuan. JUSDA Baoyuan là trạm đưa đón toàn diện vận tải xuyên biên giới duy nhất ở Thâm Quyến do một doanh nghiệp xây dựng và quản lý có diện tích 41.000 m2.

Lại một lần nữa, anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chỉ trong 2 tuần, trạm đưa đón đã được Uỷ ban Y tế TP. Thâm Quyến chấp nhận và đưa vào sử dụng, giúp hoạt động nhập khẩu và sản xuất trong thời kỳ dịch bệnh diễn ra trơn tru.

2 năm trở lại đây, He Zibin có một mục tiêu mới là sử dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, robot AGV để xây dựng nền tảng lưu trữ thông minh tại Foxconn. Để đạt được điều này không dễ dàng nhưng He Zibin tin rằng chỉ cần có mục tiêu và phấn đấu không ngừng sẽ chạm tới thành công.