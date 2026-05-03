Từ bỏ ‘đua tranh khốc liệt’ ở quê nhà, nhiều người Mỹ chọn Việt Nam: ‘Chất lượng cuộc sống rất cao’

Chad Dunn từng dành cả ngày trong nhà máy Hyundai ở Savannah, Georgia, Mỹ, nhìn đồng hồ, cảm nhận áp lực và tự hỏi mình có thể tiếp tục được bao lâu nữa.

"Cuộc sống ở Mỹ khá tẻ nhạt và căng thẳng", ông nói. "Giống như hầu hết mọi người, chỉ là một cuộc đua tranh khốc liệt."

Hiện tại, ông sống ở Đà Nẵng, và có nguồn thu nhập từ việc giúp đỡ những người Mỹ khác rời khỏi “đất nước cờ hoa”.

"Tôi có thể đón bạn ở sân bay, giúp bạn cài đặt điện thoại, mở tài khoản ngân hàng và tìm cho bạn một căn hộ trong vòng chưa đầy một tuần", ông nói với đài NPR (Mỹ). "Dịch vụ này đang trở nên rất phổ biến."

Dunn đang điều hành một doanh nghiệp dịch vụ chuyển nhà dựa trên một ý tưởng đơn giản: cuộc sống mà ông tìm thấy ở Việt Nam cũng là điều mà nhiều người Mỹ khác mong muốn. Nhiều khách hàng của Dunn lần đầu biết đến ông trên TikTok, khi xem các video về cuộc sống thường nhật ở Việt Nam của Dunn. Và ngày càng nhiều người Mỹ liên hệ với ông để hỏi cách chuyển đến Việt Nam.

Đài NPR đưa tin, các cuộc khảo sát đối với người nước ngoài trên toàn cầu đã xếp hạng Việt Nam và Thái Lan là những điểm đến hấp dẫn nhất về chi phí sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Theo ước tính của Hiệp hội người Mỹ cư trú ở nước ngoài, dựa trên dữ liệu của Liên Hợp Quốc, số lượng người Mỹ sinh sống tại Đông Nam Á đã tăng đáng kể trong vài thập kỷ qua, từ khoảng 32.000 người vào năm 1990 lên gần 88.000 người vào năm 2024. (Dữ liệu này không bao gồm Lào, Malaysia, Myanmar và Việt Nam, vì vậy số lượng người Mỹ thực sự trong khu vực có thể cao hơn nhiều).

Và lần đầu tiên trong ít nhất nửa thế kỷ, nước Mỹ đã trải qua tình trạng di cư ròng âm - số người rời đi nhiều hơn số người nhập cư - vào năm 2025, theo một nghiên cứu được Viện Brookings (Mỹ) công bố trong năm nay.

Những người sinh ra ở Mỹ nhưng quyết định chuyển ra nước ngoài sinh sống vẫn chiếm một phần nhỏ trong tổng số đó, nhưng những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội đang khiến cho sự thay đổi này trở nên rõ rệt hơn.

Phó giáo sư truyền thông Brooke Erin Duffy tại Đại học Cornell (Mỹ) cho biết sự thay đổi này đang diễn ra dần dần, đặc biệt là khi ngày càng nhiều người có thể làm việc từ xa.

"Tôi nghĩ đó là một phần của xu hướng rộng hơn... và đặc biệt là sự trỗi dậy của lối sống du mục kỹ thuật số", bà nói. "Ngày càng nhiều người làm việc từ xa... và đang cố gắng tìm cách tích hợp công việc vào cuộc sống của họ", chứ không phải ngược lại.

Chuyên gia Duffy cho rằng mạng xã hội đang giúp đẩy nhanh sự thay đổi đó, đồng thời lấy ví dụ là những người sáng tạo nội dung đang thể hiện làm việc từ xa trên nền "những khung cảnh tuyệt đẹp".

Ca ngợi Việt Nam vì giá cả phải chăng

Mia Moore - một chuyên gia dinh dưỡng, 37 tuổi - sống cách bãi biển Đà Nẵng chỉ vài phút. Cô đến từ Bắc California, và chuyển đến Việt Nam đầu năm nay sau nhiều năm du lịch khắp Đông Nam Á. Đối với cô, quyết định này không phải là đột ngột; nó đã được bồi đắp dần dần theo thời gian.

"Tôi nhận ra dần dần rằng mình muốn một điều gì đó khác biệt", cô nói với đài NPR.

Tại quê nhà California, Moore từng có một cuộc sống mà nhiều người cho là tốt đẹp: sự nghiệp, nếp sinh hoạt đều đặn, được hòa mình vào thiên nhiên. Nhưng cô nói rằng phần lớn thời gian của mình bị chiếm dụng bởi một thứ duy nhất.

"Mỗi ngày tôi đều phải suy nghĩ làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn và duy trì chất lượng cuộc sống này", cô nói.

Tại Việt Nam, áp lực đó đã giảm bớt. "Tôi chỉ phải trả khoảng 1/5 số tiền thuê nhà trước đây", cô nói. "Tiền điện nước gần như bằng 0. Tôi có thể ra ngoài ăn nếu muốn."

Một bát phở gần căn hộ của cô có giá khoảng 2 USD; nếu thêm đồ ăn kèm thì cũng chỉ khoảng 4 USD.

"Mọi người nói giá rẻ, có vẻ chất lượng thấp", cô nói. "Thực ra, chất lượng cuộc sống ở đây [Việt Nam] rất cao. Chỉ là giá cả phải chăng hơn thôi."