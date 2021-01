Từ bỏ công việc với mức lương 6 số để theo đuổi ước mơ, đây là những bài học tôi nhận được sau quá trình khởi nghiệp

Tôi đã để lại đằng sau một công việc với mức lương sáu số cùng những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp để chọn theo đuổi ước mơ lớn nhất của mình đó là xây dựng một doanh nghiệp trực tuyến để truyền cảm hứng cho hàng triệu người sống với ước mơ của mình.

Khoảng thời gian làm việc tại một công ty công nghệ trẻ, năng động và chuyên nghiệp tưởng chừng như là một công việc rất ngầu và đầy hứa hẹn. Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi và có nhiều thứ không hài lòng về công việc mà mình phải đang trải qua hằng ngày. Sau khi lựa chọn thoát khỏi công việc này, tôi nhận ra rằng 12 tháng vùi mình nơi công sở đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều và còn tự đúc kết được nhiều bài học quý giá cho bản thân.

1. Thành công KHÔNG BAO GIỜ đến qua một đêm

Tôi nhớ Mark Cuban đã từng nói một câu khiến tôi rất tâm đắc: “Bạn thất bại bao nhiêu lần không quan trọng. Bạn chỉ cần thành công một lần và rồi sau đó mọi người sẽ gọi bạn là người thành công trong một sớm một chiều.”

Tôi từng nghĩ kinh doanh cũng giống như những đoạn quảng cáo mà chúng ta thường thấy trên các trang mạng xã hội, là những vật dụng đắt tiền, những chuyến du lịch sang trọng hay một cuộc sống xa hoa. Chắc chắn, tất cả những điều đó đều có thể xảy ra nếu như bạn đủ cố gắng, nhưng không phải là trong một sớm một chiều.

Kiếm tiền từ con số không khó gấp 100 lần so với một công việc văn phòng. Nhưng bù lại nó cũng bổ ích gấp 100 lần so với việc bạn bỏ thời gian ra để đi thực hiện ước mơ của người khác.

2. Tự do tốt hơn tiền bạc

Tôi đã từng đặt sự thành công của bản thân dựa trên những nguồn thu nhập đều đặn hằng tháng. Giờ đây, tôi đặt sự thành công của mình dựa trên sự tự do, hạnh phúc và cả những bài học của cuộc sống mà mình sẽ được trải nghiệm mỗi ngày.

Hy sinh tiền bạc trong ngắn hạn là việc rất xứng đáng để bạn đánh đổi nếu muốn tìm kiếm sự tự do, thỏa thích làm mọi điều mình muốn để đạt được ước mơ mà không phải vùi mình trong văn phòng, các cuộc họp hay một lịch trình lặp đi lặp lại hằng ngày.

3. Tiền bạc không bằng hạnh phúc

Khi tôi còn làm trong môi trường công sở, bên cạnh công việc full-time hằng ngày tôi còn có thêm một công việc tay trái khác đó là làm một blogger tài chính. Tôi dùng khoản tiền kiếm được đó để học hỏi thêm các kiến thức về tài chính, tiết kiệm 15-20% cho việc đầu tư, mua nhà…

Nhưng bất cứ khi nào tôi còn dư tiền, tôi đều chi tiêu một cách vô tội vạ cho việc mua sắm, đi chơi và những thứ vô nghĩa khác để thỏa mãn sự buồn chán trong chốc lát của mình.

Khi kết thúc công việc văn phòng với mức lương cố định mỗi tháng sang việc khởi nghiệp bắt đầu với con số 0, tôi nhanh chóng nhận ra rằng khoảng thời gian qua mình đã lãng phí tiền bạc như thế nào. Thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi hối hận với quyết định của mình, so với công việc nhàm chán với một mức lương cố định thì tôi vẫn hạnh phúc với sự tự do hiện tại, với “mức lương” khởi điểm 0 đồng do mình tự quyết định.

4. Mọi người có thể sẽ hiểu được được sự lựa chọn của bạn

Khi tôi rời bỏ công việc của mình, bạn bè và gia đình đều không hiểu tại sao tôi lại mạo hiểm như vậy. Tại sao lại quyết định từ bỏ một công việc ổn định với một mức lương ổn định để đổi lấy sự “lông bông” như thời điểm hiện tại.

Đôi khi bước ra tự lập nghiệp sẽ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của mọi người nhưng đâu phải ai cũng hiểu những lựa chọn của chúng ta. Khi nhận được những câu hỏi đó, tôi chỉ nhẹ nhàng cười và trả lời “Không có việc gì khó hơn việc ngồi một chỗ và làm một công việc mà mình không thích”. Miễn là chúng ta đang sống thật với chính mình mỗi giây, mỗi phút, mỗi khó khăn trải qua đều sẽ là một sự trải nghiệm đáng giá.

5. Sức khỏe là của cải

Cuộc sống ở chốn văn phòng thực sự đã đè bẹp sức khỏe của tôi. Việc ngồi suốt mấy giờ liền từ năm này qua năm khác khiến cho tư thế của tôi bị gù, thường xuyên ăn thức ăn nhanh và rồi đổ lỗi cho công việc quá bận rộn nên không có thời gian để tập thể dục. Nhưng kể từ khi rời công việc này, tôi đã đặt sức khỏe lên hàng đầu.

Sau khi nghiên cứu thói quen của những người thành công đi trước, tôi nhận ra rằng chẳng ích gì khi cứ cắm đầu làm việc để kiếm hàng tấn tiền rồi sau đó dành số tiền đó để bù đắp lại chi phí trên giường bệnh.

Bài viết này không nhằm mục đích khuyến khích bạn nghỉ việc mà chỉ nhằm giúp người đọc nhận thức được về những lựa chọn mình đang thực hiện trong cuộc sống. Đừng sợ khác biệt so với bạn bè và đồng nghiệp của bạn. Thoát khỏi mạng xã hội, đầu tư vào bản thân, sức khỏe của bạn và kiên nhẫn trên con đường mình đang bước sẽ có một ngày bạn đi tới được đích đến mà mình muốn.

Hãy nhớ rằng, thành công không phải là đạt được kết quả mà là bạn có thể trở thành ai trong quá trình theo đuổi mục tiêu của chính mình.