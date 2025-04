Hiện nay VIFON đang áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế, cụ thể:

- Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001;

- Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm theo quy định HACCP cho tất cả các phân xưởng sản xuất mì, thịt hầm, gia vị, phân xưởng sản phẩm gạo;

- Hệ thống Quản lý theo tiêu chuẩn thực phẩm Quốc tế (IFS) cho xưởng sản xuất sản phẩm mì và xưởng sản xuất sản phẩm gạo;

- Áp dụng Tiêu chuẩn RSPO cho xưởng sản xuất mì (sử dụng dầu chiên có chứng nhận RSPO);

- Áp dụng hệ thống An Sinh Xã Hội theo tiêu chuẩn SMETA;



- Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.

