Từ bảo dưỡng đến bảo hành, chủ xe VinFast có thể tiết kiệm chi phí dài hạn ra sao?

Bao lâu phải bảo dưỡng, mỗi kỳ tốn bao nhiêu và quyền lợi bảo hành được áp dụng ra sao là những điều người mua ô tô thường quan tâm sau giá xe. Chia sẻ từ các chủ xe VinFast phần nào làm rõ bài toán này bằng những con số thực tế trong quá trình sử dụng.

Đi hàng chục nghìn km , bảo dưỡng chỉ vài trăm nghìn đồng

Anh Trần Tùng tại Lâm Đồng sử dụng VF 5 với cường độ khá cao. Chỉ 4 tháng sau khi nhận xe, chiếc xe đã di chuyển tới 30.000 km. Tuy nhiên, điều làm anh ngạc nhiên là chi phí bảo dưỡng nhẹ tới bất ngờ sau quãng thời gian "bào" xe khá mạnh tay. "Bảo dưỡng lần thứ 2 sau 30.000 km và 4 tháng nhận xe, tổng chi phí chỉ hết 540.000 đồng" , anh hào hứng chia sẻ .

Ở Quảng Ninh, chị Đoàn Thùy Linh cũng công khai hóa đơn khi chiếc VF 5 đã đạt 63.000 km, với tổng chi phí của kỳ bảo dưỡng chỉ hơn 565.000 đồng, gồm VAT. Hai trường hợp ở những mốc sử dụng khác nhau mang đến thêm một góc nhìn thực tế về chi phí chăm xe sau hàng chục nghìn kilomet.

Các hóa đơn chỉ vài trăm nghìn đồng khiến chi phí bảo dưỡng ô tô điện trở nên cụ thể hơn. Thay vì phải dự phòng một khoản lớn, chủ xe có thể dựa vào lịch sử sử dụng và mốc kilomet để chủ động sắp xếp ngân sách , đồng thời tiết kiệm được khoản tiền không nhỏ.

Lợi thế này đến từ đặc trưng cấu tạo của xe điện. Phương tiện không sử dụng dầu động cơ, lọc dầu, bugi hay nhiều bộ phận chuyển động phức tạp như xe động cơ đốt trong, nhờ đó lược bỏ một loạt hạng mục phải kiểm tra hoặc thay thế định kỳ.

Từ đầu năm 2026, VinFast điều chỉnh chu kỳ bảo dưỡng định kỳ của các dòng ô tô điện từ 12.000 km lên 15.000 km hoặc một năm, tùy điều kiện nào đến trước. Khoảng cách giữa hai lần vào xưởng dài hơn giúp người dùng tiết kiệm cả chi phí lẫn thời gian chăm sóc xe.

Bảo hành dài hạn giúp chủ xe nhẹ gánh chi phí

Không chỉ chi phí bảo dưỡng thấp, chính sách bảo hành dài hạn cũng giúp chủ xe VinFast giảm đáng kể những khoản phát sinh trong quá trình sử dụng.

Sau hai năm sử dụng xe , anh Nghĩa , chủ xe VF 3 nghe thấy tiếng động lạ dưới gầm nên mang xe tới xưởng. Sa u khi kiểm tra kỹ thuật, xe được thay thước lái, rô-tuyn, bộ phanh mới và thực hiện thêm một số hạng mục khác.

Điều khiến anh Nghĩa bất ngờ là tổng giá trị xử lý hơn 10 triệu đồng nhưng toàn bộ đều được VinFast thay thế miễn phí. "Tất tần tật hơn 10 triệu mà bảo hành luôn. Không mất 1 xu…" , vị chủ xe chia sẻ sự ngạc nhiên.

Trên các diễn đàn, nhiều chủ xe cũng chia sẻ "niềm vui bất ngờ" tương tự anh Nghĩa. Không ít chủ xe đã sử dụng xe xăng nhiều thương hiệu thừa nhận, rất khó để có hãng xe chăm sóc người dùng tận tình và "thoáng tay" như VinFast.

Sự an tâm của người dùng còn đến từ thời hạn bảo hành dài . Với xe sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn, VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF e34 và nhiều mẫu xe Green hiện có thời hạn bảo hành xe mới 7 năm hoặc 160.000 km. Pin cao áp của phần lớn những mẫu này được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km. VF 8, VF 9 và một số dòng khác có thời hạn bảo hành xe mới lên tới 10 năm hoặc 200.000 km, tùy mẫu và điều kiện áp dụng.

Những hóa đơn do chính chủ xe chia sẻ đã cho thấy lợi thế chi phí của ô tô điện VinFast một cách rõ ràng. Mức phí bảo dưỡng dễ chịu cùng chính sách bảo hành dài hạn giúp người dùng giảm áp lực tài chính và thêm an tâm khi gắn bó với chiếc xe trong nhiều năm.