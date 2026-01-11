Từ 9/2/2026: Làm điều này với tài khoản ngân hàng sẽ bị phạt tới 250 triệu đồng

Ngày 25/12/2025, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 340/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Văn bản pháp lý này thay thế cho Nghị định 88/2019 và sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 9/2/2026. Điểm đáng chú ý nhất trong Nghị định mới là việc điều chỉnh tăng mạnh mức phạt tiền đối với các vi phạm liên quan đến tài khoản thanh toán, nhằm ngăn chặn tình trạng "tài khoản rác" đang diễn biến phức tạp.

Theo quy định tại Điều 30 của Nghị định mới, các hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc thông tin tài khoản với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản sẽ chịu mức phạt từ 100 đến 150 triệu đồng. Đây là mức tăng rất cao so với quy định cũ (chỉ phạt từ 40 đến 50 triệu đồng). Nếu số lượng vi phạm từ 10 tài khoản trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt sẽ được nâng lên khung từ 150 đến 200 triệu đồng, thay vì mức 50 - 100 triệu đồng như trước đây.

Bên cạnh việc xử lý hành vi mua bán tài khoản, Nghị định 340/2025 cũng siết chặt quy định về tính xác thực của chủ tài khoản. Cụ thể, hành vi sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo để mở hoặc sử dụng tài khoản thanh toán cũng sẽ bị phạt tiền từ 150 đến 200 triệu đồng. Đặc biệt, mức phạt kịch khung từ 200 đến 250 triệu đồng sẽ áp dụng cho các hành vi mở hoặc duy trì tài khoản nặc danh, mạo danh; hoặc lợi dụng tài khoản thanh toán để thực hiện các hành vi phi pháp như đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái phép.

Ngoài hình thức phạt tiền, người vi phạm còn chịu biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm. Trước những chế tài nghiêm khắc sắp có hiệu lực, người dân cần nâng cao cảnh giác, chỉ sử dụng tài khoản ngân hàng cho các giao dịch hợp pháp và tuyệt đối không tham gia vào việc mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản dưới bất kỳ hình thức nào để tránh rủi ro pháp lý.