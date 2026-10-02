Từ ngày 5/10/2026, mức trợ cấp hưu trí xã hội dành cho người từ đủ 75 tuổi thuộc diện đủ điều kiện được điều chỉnh tăng theo quy định mới.
Từ 5/10/2026, người từ đủ 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội bao nhiêu mỗi tháng?
Nguyệt Phạm |
Người từ đủ 75 tuổi không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được áp dụng mức trợ cấp hưu trí xã hội mới theo quy định có hiệu lực từ 5/10/2026.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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