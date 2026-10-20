Từ 5/10/2026, người nhận chăm sóc trẻ dưới 4 tuổi được hỗ trợ ít nhất 1.350.000 đồng/tháng: Điều kiện là gì?

Từ ngày 5/10/2026, chính sách hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ dưới 4 tuổi được áp dụng theo quy định mới, trong đó không phải trường hợp nào cũng đủ điều kiện hưởng.

Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/10/2026, hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ dưới 4 tuổi thuộc diện trợ giúp xã hội có thể được hỗ trợ ít nhất 1.350.000 đồng/tháng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

