Theo tờ Sina Tech, lĩnh vực cho thuê robot tại Trung Quốc đang đứng trước “cơn sóng kép” từ cả dòng vốn đầu tư và thị trường.

Tháng 3 năm nay, nền tảng cho thuê robot Qingtianzu đã hoàn tất thương vụ gọi vốn đơn lẻ lớn nhất trong lĩnh vực này. Các ông lớn như JD.com, Wanji Yizu,… cũng đồng loạt gia nhập cuộc chơi cho thuê robot.

Tính đến đầu tháng 4/2026, Trung Quốc hiện có khoảng 153.000 doanh nghiệp liên quan đến cho thuê robot đang hoạt động.

Đáng chú ý, kể từ dịp Tết Nguyên đán năm 2026, nhu cầu thuê robot tại Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh chóng.

Với các thương vụ đầu tư hàng trăm triệu Nhân dân tệ được triển khai, sự gia nhập của các gã khổng lồ và sự bùng nổ về lượng đơn hàng khiến thị trường cho thuê robot ở Trung Quốc trông có vẻ rất sôi động và có triển vọng.

Nhưng đằng sau sự phồn hoa đó, nhiều vấn đề nội tại đã lộ rõ: giá thuê giảm sâu từ mức 30.000 Nhân dân tệ/ngày thời kỳ đầu xuống còn khoảng 3.000 Nhân dân tệ. Thậm chí một số dòng máy cơ bản đã rơi xuống dưới mức 1.000 Nhân dân tệ.

Đồng thời, chi phí vận hành và bảo trì ở mức cao, tình trạng "tăng lượng giảm giá" đang bóp nghẹt lợi nhuận toàn ngành. Các phiên bản robot ứng dụng chủ yếu vẫn thiên về biểu diễn văn hóa giải trí.

Trong khi đó, nhu cầu thiết yếu mang tính thường xuyên chưa hình thành, các doanh nghiệp cho thuê vừa và nhỏ rơi vào tình trạng “robot nhàn rỗi” và phải chịu áp lực nặng nề về chuỗi vốn.

Đứng trước thách thức này, làm thế nào để ngành cho thuê robot của Trung Quốc phá vỡ nút thắt cốt lõi trong việc thương mại hóa thực tế?

Thị trường cho thuê robot “ tăng nhiệt ”

Tờ Sina Tech cho biết thị trường cho thuê robot vốn từng là một thị trường ngách, chỉ trong năm 2025 đã chứng kiến nhu cầu tăng vọt, đơn hàng bùng nổ, thu hút lượng lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ gia nhập.

Cùng với sự tham gia của các đơn vị vận hành nền tảng, lĩnh vực này chính thức trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư và ngành công nghiệp.

Sau khi Zhiyuan Robotics phối hợp thành lập nền tảng cho thuê robot Qingtianzu vào cuối tháng 12/2025, JD.com cũng nhanh chóng tham gia.

Dịch vụ cho thuê robot tự vận hành của JD.com đã xây dựng một danh mục sản phẩm bao gồm robot hiện thân (embodied AI), robot chó và khung xương robot. Các nền tảng như Wanji Yizu, Jishizu,…cũng lần lượt ra đời.

Dữ liệu từ Qichacha, trong cả năm 2025, Trung Quốc có thêm 38.200 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 55,7% so với cùng kỳ năm trước, xác lập kỷ lục về số lượng doanh nghiệp đăng ký mới trong 10 năm qua.

Dịp Tết Nguyên đán năm 2026 trở thành cột mốc quan trọng cho sự bùng nổ nhu cầu thuê robot. Theo thông tin từ nền tảng Qingtianzu cung cấp cho phóng viên của Thời báo Chứng khoán, trong dịp Tết (từ mùng 1 đến mùng 7), đơn hàng cho thuê robot trên nền tảng này tăng gần 70% so với tháng trước, tổng đơn hàng trong cả kỳ nghỉ vượt mức 5.000 đơn.

Dữ liệu từ phía JD.com cũng chỉ ra, doanh thu mảng cho thuê robot từ tháng tháng 1/2026 cũng đã tăng hơn 100% so với tháng trước, số lượng đơn hàng trong dịp Tết tăng tổng thể 130%.

Ông Lý Nhất Ngôn, CEO của nền tảng Qingtianzu đã chia sẻ rằng: “Hiện nay, ngày càng nhiều khách hàng doanh nghiệp và người tiêu dùng cá nhân bắt đầu trải nghiệm dịch vụ thuê robot. Xét về các kịch bản ứng dụng cốt lõi, giai đoạn hiện tại chủ yếu là văn hóa giải trí, các đơn lẻ thường phục vụ biểu diễn thương mại, khai trương, hướng dẫn khách. Các kịch bản dự án quy mô lớn bao gồm triển lãm robot thế giới, giải đấu robot đối kháng... Đồng thời, khách hàng cũng đang khám phá các nhu cầu mới đối với chó robot như tuần tra tại các khu công nghệ hoặc khu vực cảnh sát, kiểm tra an ninh, vận chuyển lên xuống cầu thang trong thi công. Những nhu cầu này mang đặc điểm của cả dịch vụ tiêu dùng và ứng dụng công nghiệp”.

Dòng vốn đầu tư cũng đang tăng tốc dịch chuyển từ “đầu tư công nghệ” sang “đầu tư ứng dụng”, thể hiện sự quan tâm cao độ đối với mô hình kinh doanh cho thuê robot.

Các robot với nhiều kiểu dáng khác nhau sẽ được cho thuê theo dịch vụ tại Trung Quốc

Ngành cho thuê robot đối mặt với bài toán giá giảm, lợi nhuận mỏng

Đằng sau sự sôi động của thị trường, ngành cho thuê robot tại Trung Quốc cũng đang nhanh chóng đối mặt với nhiều áp lực như dư thừa nguồn cung, chất lượng nhu cầu chưa cao và sự cạnh tranh nội bộ gay gắt.

Đầu năm 2025, giá thuê robot theo ngày còn có thể vượt mức 10.000 Nhân dân tệ, nhưng hiện nay mức giá thuê trung bình đã giảm mạnh xuống ngưỡng 3.000 Nhân dân tệ, xuất hiện rõ rệt xu hướng “tăng lượng giảm giá”.

Theo khảo sát của nhóm phóng viên Sina Tech trên nhiều nền tảng, các dòng robot cho thuê phổ biến hiện nay chủ yếu là robot hình người của Unitree và Zhiyuan Robotics.

Robot hình người Unitree G1 có giá thuê từ 2.500 đến 3.500 Nhân dân tệ/ngày, dòng robot nhảy múa U2 khoảng 4.000 Nhân dân tệ/ngày, trong khi robot chó chỉ từ 400 đến 500 Nhân dân tệ/ngày.

Một người phụ trách doanh nghiệp cho thuê robot tại Hàng Châu cho biết: “Hiện tại có quá nhiều người chơi, lợi nhuận từ việc cho thuê robot thuần túy bị ép xuống rất mỏng. Giá thuê theo ngày chủ yếu dùng để thu hút khách hàng và tăng sản lượng đơn hàng, còn lợi nhuận thực tế nằm ở các dịch vụ giá trị gia tăng phía sau”.

Bên cạnh vấn đề giá giảm lãi mỏng, chi phí vận hành và bảo trì cao cũng là rào cản lớn. Hiện tại, ngành này phổ biến áp dụng mô hình “một robot kèm một nhân viên kỹ thuật”.

Trong các sự kiện lớn, một người có thể điều khiển nhiều robot, nhưng chi phí nhân công cho kỹ thuật viên chuyên nghiệp, cộng với chi phí logistics và bảo trì là rất lớn. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp áp lực về dòng tiền.

Vào nửa cuối năm 2025, tại khu dân cư Hoa Cường Bắc (Thâm Quyến), nơi từng là trung tâm tập kếtcủa dịch vụ cho thuê robot của Trung Quốc, đã có hơn 90% các gian hàng cho thuê phải rút lui.

Ngoài ra, nhu cầu mang tính thiết yếu thường xuyên vẫn chưa hình thành, trong khi đây lại là yếu tố then chốt quyết định sự tồn tại bền vững của mô hình kinh doanh này.

Người phụ trách doanh nghiệp cho thuê robot tại Hàng Châu cũng chia sẻ: “Hiện nay các đơn hàng cho thuê robot tập trung cao độ vào biểu diễn thương mại, tiệc tất niên, khuyến mãi tại trung tâm thương mại... Cấu trúc này khiến nhu cầu mang tính biến động theo mùa rõ rệt. Vào các dịp như: Tết Nguyên đán, Quốc khánh, cuối năm thì kín đơn, nhưng các tháng thấp điểm như tháng 3-4 hay tháng 7-8, nhiều robot phải đắp chiếu nằm kho. Điều này khiến việc đạt điểm hoà vốn rất khó khăn”.

Trước những “điểm nghẽn” của ngành, vận hành theo mô hình nền tảng đang trở thành chìa khóa để giải quyết vấn đề. Các doanh nghiệp dẫn đầu đang nỗ lực tìm kiếm lộ trình thương mại hóa bền vững bằng cách tích hợp nguồn lực từ nhà sản xuất thượng nguồn và mạng lưới dịch vụ hạ nguồn, xây dựng hệ thống dịch vụ toàn quốc.

Ông Lý Lập Hằng, đồng Chủ tịch nền tảng Qingtianzu kiêm Giám đốc chiến lược đối tác thành phố cho biết: “Chìa khóa để robot được ứng dụng quy mô lớn không nằm ở sự thành công của từng dự án đơn lẻ, mà là một mạng lưới dịch vụ có thể vận hành liên tục trên phạm vi toàn quốc. Vì vậy, nhu cầu cấp thiết là xây dựng một nền tảng để vận hành mạng lưới này”.

Mô hình “cho thuê chia sẻ và điều phối nền tảng” của Qingtianzu đã rút ngắn thời gian hoàn thành đơn hàng từ 3 ngày xuống còn 1 giờ, vừa giảm chi phí dịch vụ, vừa thông qua việc gian hàng chuẩn hóa để chuyển đổi robot từ hình thái bán thiết bị sang hình thái dịch vụ bền vững.

Đối với tình trạng “lượng tăng giá giảm” hiện nay, ông Lý Nhất Ngôn nhận định đây là sự điều chỉnh thị trường lành mạnh. Giá thuê cao thời kỳ đầu là do sự bất đối xứng thông tin, việc giá điều chỉnh giảm đi kèm với sự bùng nổ lượng đơn hàng là biểu hiện của sự phát triển ổn định của ngành.

Ông Lý Nhất Ngôn thẳng thắn chia sẻ: “Ngành sẽ không rơi vào cuộc chiến giá cả tiêu cực, vì giá cho thuê robot có các chi phí nền tảng về nghiên cứu phát triển (R&D), thực thi dịch vụ và điều phối tài sản. Giá cả cuối cùng sẽ do thị trường quyết định. Tùy thuộc vào số lượng, chủng loại và thời gian làm việc, khung giá hợp lý và lành mạnh, dịch vụ thuê robot sẽ dao động quanh mức 5.000 Nhân dân tệ/ngày”.

*Theo Sina Tech