Từ 30/11, người mua xổ số có thể bị phạt đến 15 triệu đồng trong trường hợp sau

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 389/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 30/11/2026, trong đó quy định nhiều mức phạt đối với hành vi vi phạm liên quan đến mua, bán vé số và trả thưởng.

Theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 389/2026/NĐ-CP, cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số nhưng vẫn mua vé để dự thưởng có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10-15 triệu đồng.

Theo khoản 1 Điều 14 Thông tư 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, những đối tượng không được tham gia dự thưởng xổ số bao gồm người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, người tham gia dự thưởng phải thuộc nhóm đối tượng được phép theo quy định, gồm công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Không chỉ người mua, người bán vé xổ số cho các đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng cũng có thể bị xử phạt.

Cụ thể, khoản 2 Điều 9 Nghị định 389/2026/NĐ-CP quy định hành vi bán vé xổ số cho cá nhân thuộc đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với tổ chức.

Theo điểm a, điểm b khoản 4 Điều 3 của nghị định, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt áp dụng cho tổ chức có cùng hành vi vi phạm. Như vậy, người bán vé số là cá nhân có thể bị phạt từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi này.

Ngoài các quy định về điều kiện mua, bán vé số, Nghị định 389/2026/NĐ-CP còn quy định mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Theo quy định được nêu tại nghị định, cá nhân có hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng có thể bị phạt từ 60-100 triệu đồng.

Đối với hành vi làm giả vé xổ số để tham gia dự thưởng hoặc lĩnh thưởng, mức phạt tiền đối với cá nhân là 80-100 triệu đồng.

Người mua vé số cần lưu ý gì?

Để tránh vi phạm quy định và bảo vệ quyền lợi khi tham gia dự thưởng, người mua vé số cần lưu ý một số điểm sau:

- Kiểm tra điều kiện tham gia: Người mua phải đáp ứng các điều kiện dự thưởng theo quy định, đặc biệt là yêu cầu về độ tuổi và năng lực hành vi dân sự.

- Mua vé từ nguồn hợp pháp: Nên mua vé tại các điểm bán, đại lý xổ số hợp pháp; không tiếp tay cho hoạt động kinh doanh vé số trái quy định.

- Bảo quản vé cẩn thận: Không cạo sửa, tẩy xóa hoặc làm thay đổi thông tin trên vé vì có thể dẫn đến việc bị xử phạt theo quy định.

- Không mua bán, sử dụng vé giả: Việc làm giả hoặc sử dụng vé giả để dự thưởng, lĩnh thưởng có thể bị xử phạt rất nặng.

- Kiểm tra vé khi nhận: Người mua nên kiểm tra các thông tin trên vé, giữ vé nguyên vẹn và bảo quản ở nơi an toàn để phục vụ việc đối chiếu, lĩnh thưởng nếu trúng giải.